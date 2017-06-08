В ГИБДД рассказали о способах борьбы со стихийной парковкой на Красном проспекте

Незаконная парковка в середине проезжей части Красного проспекта
Незаконная парковка в середине проезжей части Красного проспекта

В Госавтоинспекции Новосибирска рассказали, что будет сделано для устранения стихийной парковки в середине проезжей части на Красном проспекте.


«Для исключения стихийной парковки на проезжей части Красного проспекта, в районе пересечения с ул. Писарева, личному составу полка ДПС ГИБДД УМВД России по Новосибирску указано на усиление контроля за соблюдением правил остановки и стоянки транспортных средств в вышеуказанном месте», — рассказали в городском ГИБДД.


Кроме того, Госавтоинспекции рассказали в мэрии, что по программе «Безопасные и качественные дороги» до 25 июня на участке от ул. Писарева до путепровода сделают разделитель.


Стихийную парковку на середине проезжей части Красного проспекта, от пересечения ул. Писарева и Красного проспекта до путепровода, обнаружили новосибирские прокуроры. «В том месте имеется дорожная разметка как проезжей части: сплошная разделительная полоса, никаких разделительных полос для парковки автомобилей нет, никаких знаков нет, это является проезжей частью», — рассказала помощник прокурора Новосибирска Елена Скотникова.


Прокуратура внесла представления мэрии и начальнику УМВД России по Новосибирску, в состав которого входят городские полк ДПС и отдел ГИБДД, и поручила им разобраться со стихийной парковкой.

Ксения Евдокимова
Фото Густаво Зырянова

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