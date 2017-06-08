Инспекторы остановили 100 водителей и предупредили их о долгах перед отпуском

На пл. Ленина и пл. Маркса сотрудники ГИБДД и судебные приставы информируют водителей об имеющихся задолженностях
На пл. Ленина и пл. Маркса сотрудники ГИБДД и судебные приставы информируют водителей об имеющихся задолженностях

Утром 7 июня в Новосибирске на площадях Ленина и Маркса автоинспекторы и судебные приставы провели акцию, во время которой рассказали водителям про их долги.


«Почему мы проводим акцию сейчас: начало лета, многие собираются в отпуск, мы хотим проинформировать о задолженностях, чтобы граждане были заранее предупреждены и могли выехать за границу», 


— рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник отделения административной практики УГИБДД ГУ МВД России по НСО Михаил Сафонов.


За 3 часа работы было остановлено чуть менее 100 водителей
За 3 часа работы было остановлено чуть менее 100 водителей


За 3 часа работы было остановлено чуть менее 100 водителей, некоторые благодаря судебным приставам узнали о своих задолженностях не только по водительским штрафам. Как отметила начальник отдела организации исполнительного производства УФССП по НСО Полина Лобанова, во время акции с водителей не требовалось немедленное погашение штрафа. На акции приставы только информируют водителей о задолженностях.


Проверка водителей на площадях будет идти до 13:00. 


За пять месяцев текущего года УГИБДД по НСО вынесло более 600 тыс. штрафов — это больше на 10 %, чем за аналогичный период прошлого года, отметил Сафронов


При этом более 60 % водителей оплачивают штраф в течение первых 20 дней — когда действует 50%-ная скидка, рассказали сотрудники УГИБДД по НСО. 


60 % водителей оплачивают штрафы в первые 20 дней после получения
60 % водителей оплачивают штрафы в первые 20 дней после получения


Новосибирцы время от времени отличаются способностями набрать большое количество долгов, а потом не платить штрафы. Например, в марте 2017 года, чтобы заставить новосибирца погасить задолженность по 100 штрафам за нарушения ПДД, которые он накопил за 3 года, судебным приставам приходилось арестовывать счет должника

Мария Шевлягина 
Фото Густаво Зырянова

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