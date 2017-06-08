Жительница Первомайки упала с седьмого этажа

При падении женщина разбилась насмерть

Утром 8 июня 36-летняя женщина погибла при падении с 7-го этажа жилого дома в Первомайском районе Новосибирска.





Трагедия произошла около 9 часов на ул. Героев Революции. Жительница одного из домов упала с высоты 7-го этажа.







«Родственники сами не знают, с балкона или из окна», — сообщили НГС.НОВОСТИ в СУ СКР по Новосибирской области.







В ведомстве уточнили, что от травм 36-летняя женщина умерла. По мнению следователей, её смерть не носит криминального характера.





Тремя днями ранее 2-летний ребёнок выпал из окна 7-го этажа на ул. Котовского. «Скорая» увезла малыша в больницу.