Жительница Первомайки упала с седьмого этажа

При падении женщина разбилась насмерть
При падении женщина разбилась насмерть

Утром 8 июня 36-летняя женщина погибла при падении с 7-го этажа жилого дома в Первомайском районе Новосибирска.


Трагедия произошла около 9 часов на ул. Героев Революции. Жительница одного из домов упала с высоты 7-го этажа.


«Родственники сами не знают, с балкона или из окна», — сообщили НГС.НОВОСТИ в СУ СКР по Новосибирской области.


В ведомстве уточнили, что от травм 36-летняя женщина умерла. По мнению следователей, её смерть не носит криминального характера.


Тремя днями ранее 2-летний ребёнок выпал из окна 7-го этажа на ул. Котовского. «Скорая» увезла малыша в больницу

Ольга Хмелевская
Фото Александра Агафонова

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