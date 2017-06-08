По Станционной проехала военная техника

Два БТР на Станционной
Два БТР на Станционной

Утром 8 июня по Станционной в Новосибирске проехали два БТР.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил военную технику утром, около 11:30. Две машины ехали по ул. Станционной со стороны проезда Энергетиков в сторону аэропорта.


Жители Новосибирска часто видят военные машины на дорогах города. Часто это происходит перед Днём Победы, когда идёт подготовка к празднованиям. Например, в этом году в конце апреля по ул. Богдана Хмельницкого военный грузовик вез гаубицу.


А иногда военная техника даже попадает в аварии, как в феврале 2017 года: тогда на Бердском шоссе столкнулись два БТР.

Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова

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