По Станционной проехала военная техника

Два БТР на Станционной

Утром 8 июня по Станционной в Новосибирске проехали два БТР.







Корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил военную технику утром, около 11:30. Две машины ехали по ул. Станционной со стороны проезда Энергетиков в сторону аэропорта.







Жители Новосибирска часто видят военные машины на дорогах города. Часто это происходит перед Днём Победы, когда идёт подготовка к празднованиям. Например, в этом году в конце апреля по ул. Богдана Хмельницкого военный грузовик вез гаубицу.





А иногда военная техника даже попадает в аварии, как в феврале 2017 года: тогда на Бердском шоссе столкнулись два БТР.