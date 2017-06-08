В НСО увеличилась пропасть между числом рождённых и умерших

В этом году сибирячки стали рожать реже, чем в прошлом году

В первые месяцы 2017 года в Новосибирской области значительно увеличилась разница между количеством родившихся и умерших.





По данным Новосибирскстата, опубликованным накануне, в регионе усилилась естественная убыль населения. Так, с января по апрель в регионе на свет появилось более 11 тыс. новорождённых, а умерло 12,3 тыс. человек.





Разница между числом родившихся и умерших составила 1248 человек, тогда как за те же месяцы прошлого года она не превышала 128 человек.







Среди основных причин смерти, по подсчётам статистиков, остаются болезни системы кровообращения (более 6,2 тыс. случаев), новообразования и рак (1,9 тыс. случаев).







Вместе с этим увеличилось количество заключённых браков — в январе-апреле в регионе сыграли более 5 тыс. свадеб, тогда как за то же время в 2016 году успели сыграть только 4,8 тыс. Однако количество разводов тоже увеличилось, но незначительно: с 4,2 тыс. в 2016 году до 4,3 тыс. в 2017.







Несмотря на естественную убыль, в Новосибирскую область активно продолжают приезжать мигранты. Так, за первые 4 месяца этого года в НСО переехали 22,8 тыс. человек. Большая часть из них приехали из других регионов России (8,3 тыс. человек) и сельских районов региона (7,9 тыс. человек). Ещё более 5,9 тыс. человек переехали из стран СНГ и более 760 — из других стран. Из Новосибирской области уехали почти 19,1 тыс. человек. В основном они отправились жить в другие российские регионы. Миграционный прирост составил 3755 человек.









Напомним, недавно статистики опубликовали большой демографический прогноз Новосибирска на ближайшие 18 лет — они подсчитали, что к 2036 году сибирячки почти перестанут рожать.

