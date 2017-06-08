Новосибирцы собрались отпраздновать День России в Бишкеке и Барселоне

На праздники новосибирцы хотят улететь к Средиземному морю

Эксперты из Aviasales подсчитали, куда новосибирцы хотят улететь на июньские праздники.







Оказалось, что чаще всего горожане искали билеты по внутренним направлениям, а также билеты в Киргизию, Казахстан и Испанию.





«53 % всех поисков приходится на внутренние направления», — сообщил НГС представитель Aviasales Янис Дзенис.





Традиционно лидируют Москва, Санкт-Петербург и Сочи.





В топ международных направлений попали Бишкек, Алма-Ата и Барселона.





Кроме того, на июньские праздники новосибирцы собрались в Бангкок, Прагу, Анталью, Ереван и Тбилиси.





С 10 по 13 июня билеты в Барселону, по данным Aviasales, будут стоить около 26 тыс. руб.

«При этом бюджетными поездки на День России назвать нельзя», — уточняет Дзенис.







По информации Aviasales, в праздничные даты перелёт по маршруту «Новосибирск – Москва – Новосибирск» будет стоить минимум 15.612 руб., в то время как примерно за 18 тыс. руб. можно слетать в Стамбул и за 10 тыс. руб. в Алма-Ату. С 10 по 13 июня перелёт в Бишкек обойдется новосибирцу в 16,5 тыс. руб., а в Барселону — примерно 26 тыс. руб.





Часто цена перелёта зависит от даты и времени вылета, отмечают в компании, поэтому экономные туристы могут «подвинуть свою поездку на день-два», чтобы найти более выгодные билеты.





Ранее НГС рассказывал, где новосибирцы собираются провести свой отпуск. 31 % планирует поездку в пределах России, четверть планирует остаться дома, каждый пятый собирается поехать за границу, а каждый восьмой — отправится отдыхать в деревню или на дачу.