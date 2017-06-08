Раненая таксистка выжила после нападения двух клиентов

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство

В Новосибирске два молодых человека попали под уголовное дело о покушении на убийство женщины, которая работает водителем такси.





«По данным следствия, около 22 часов 5 июня 2017 года обвиняемые, находясь у торгового центра "Континент" в городе Новосибирске, заказали такси, намереваясь ухать в Калининский район <…> Для оказания <…> услуг по их перевозке на автомашине "Мазда Демио" прибыла 39-летняя женщина», - описали ситуацию в СУ СКР по Новосибирской области.







В ведомстве рассказали, что пассажиры сели на заднее сиденье и в дороге договорились убить водителя, чтобы забрать ее вещи. Они попросили женщину остановиться в безлюдном месте и напали нее с ножом. Пока один из подростков резал женщину, второй удерживал ее руками. Однако водителю удалось вырваться и выбраться из машины.







«Догнав потерпевшую на улице, обвиняемые нанесли ей ещё не менее двух ножевых ранений, после которых женщина упала на землю», - сообщили в Следственном комитете.







После этого, по версии следствия, подростки забрали лежавший в машине сотовый телефон и 900 руб. и сбежали.





После их ухода раненая женщина смогла доехать на машине до ближайшей автозаправки (на ул. Учительской) и попросить о помощи.





Очевидец, увидевший раненую женщину, отвез ее в больницу, и врачам удалось спасти ей жизнь.







В течение суток полицейские разыскали подозреваемых – 16-летнего и 18-летнего молодых людей. Младший виновным себя не признал и давать показания отказался. Старший признал вину частично. Он сообщил следователю, что убивать женщину ни он, ни его подельник не хотели, а собирались только ранить ее и забрать вещи, говорят в СУ СКР.







В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области уточнили, что пострадавшая женщина — жительница Кировского района, у нее раны рук и груди. Также в полиции добавили, что подозреваемые изрезали женщину после того, как попросили ее отдать всю выручку за день, но водитель им отказала.







Следователи возбудили в отношении подростков уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору). Сегодня, 8 июня, Калининский районнный суд Новосибирска рассмотрит ходатайство следователя об аресте подростков, сообщили в Следственном комитете.







«Ранее молодые люди к уголовной ответственности не привлекались», - отметили в ГУ МВД России по Новосибирской области.





Нападения на таксистов в Новосибирске не редкость. Например, в январе 2017 года клиенты избили водителя такси «Лидер» за то, что он запретил им курить в машине.