В одном из домов на Ленина начал осыпаться балкон

Куски штукатурки падают на тротуар и мешают прохожим во дворе на ул. Ленина

В Новосибирске на ул. Ленина, 20 начал осыпаться балкон — куски штукатурки падают на тротуар и мешают прохожим.







«Вчера у меня жена с коляской идет — у неё просто перед коляской упал кусок. Никакого ограждения не сделано, дворник ходит просто каждый день подметает. Звонили в мэрию, там отвечают: "Заявка сделана, ожидайте". На выходных там упал кусок размером 10 на 15 см, он раскололся об тротуар», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ житель Новосибирска, который прислал в редакцию видео.





Дом обслуживает управляющая компания «Дост Н» — оперативно директор компании ситуацию корреспонденту НГС не прокомментировал. Однако в мэрии уточнили, что её представители обратились в УК за разъяснениями — работники «Дост Н» объяснили заместителю начальника отдела ЖКХ мэрии Татьяне Лобес, что они осмотрели опасный участок 7 июня. На осмотре помимо представителей компании были сотрудники Госжилинспекции.





Управляющая компания может получить около 250 тыс. руб. штрафа за невыполнение предписаний ГЖИ





«Сегодня они (УК. — М.Ш.) выставят ограждения на опасном участке. Представители УК сообщили, что составлена смета на ремонт балкона и будет уведомление выдано собственнику, чтобы он не пользовался балконом. Видимо будут искать подрядчика и делать ремонтные работы. За невыполнение предписания ГЖИ управляющая компания может получить около 250 тыс. руб. штрафа», — отметила Татьяна Лобес.







Житель Новосибирска подробно описал ситуацию с обрушением балкона на ул. Ленина, 20





В марте 2017 года произошла подобная ситуация — в Заельцовском районе часть стены жилого дома рухнула на балкон.