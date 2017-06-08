В одном из домов на Ленина начал осыпаться балкон

Куски штукатурки падают на тротуар и мешают прохожим во дворе на ул. Ленина
Куски штукатурки падают на тротуар и мешают прохожим во дворе на ул. Ленина

В Новосибирске на ул. Ленина, 20 начал осыпаться балкон — куски штукатурки падают на тротуар и мешают прохожим. 


«Вчера у меня жена с коляской идет — у неё просто перед коляской упал кусок. Никакого ограждения не сделано, дворник ходит просто каждый день подметает. Звонили в мэрию, там отвечают: "Заявка сделана, ожидайте". На выходных там упал кусок размером 10 на 15 см, он раскололся об тротуар», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ житель Новосибирска, который прислал в редакцию видео. 


Дом обслуживает управляющая компания «Дост Н» — оперативно директор компании ситуацию корреспонденту НГС не прокомментировал. Однако в мэрии уточнили, что её представители обратились в УК за разъяснениями — работники «Дост Н» объяснили заместителю начальника отдела ЖКХ мэрии Татьяне Лобес, что они осмотрели опасный участок 7 июня. На осмотре помимо представителей компании были сотрудники Госжилинспекции.


Управляющая компания может получить около 250 тыс. руб. штрафа за невыполнение предписаний ГЖИ
Управляющая компания может получить около 250 тыс. руб. штрафа за невыполнение предписаний ГЖИ


«Сегодня они (УК. — М.Ш.) выставят ограждения на опасном участке. Представители УК сообщили, что составлена смета на ремонт балкона и будет уведомление выдано собственнику, чтобы он не пользовался балконом. Видимо будут искать подрядчика и делать ремонтные работы. За невыполнение предписания ГЖИ управляющая компания может получить около 250 тыс. руб. штрафа», — отметила Татьяна Лобес.


Житель Новосибирска подробно описал ситуацию с обрушением балкона на ул. Ленина, 20


В марте 2017 года произошла подобная ситуация — в Заельцовском районе часть стены жилого дома рухнула на балкон.

Мария Шевлягина 
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