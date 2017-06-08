НГУ резко поднялся в глобальном рейтинге лучших университетов мира

За год НГУ поднялся на 41 позицию и занял 250-е место в рейтинге

Новосибирский государственный университет (НГУ) поднялся в рейтинге лучших университетов мира.





В рейтинге мирового агентства QS World University Rankings НГУ занял 250-е место среди 500 лучших университетов мира. Среди российских вузов НГУ оказался на 3-м месте, его опередил Московский университет им. Ломоносова (95-й место) и Санкт-Петербургский госуниверситет (240-е место).





«За год НГУ поднялся в целом на 41 позицию (с 291-го на 250-е место), улучшив за год показатели "академическая среда", "отношение к выпускникам работодателей" и "цитируемость публикаций"», — сообщает пресс-служба НГУ.







«Результат 2017 года имеет особое значение. В этом году НГУ вошел в 1 % лучших университетов мире по версии агентства QS. Это признание высочайшего уровня квалификации наших преподавателей и выпускников», — цитирует пресс-служба университета ректора Михаила Федорука.







Кроме НГУ из новосибирских университетов в рейтинге оказался НГТУ, он расположился в группе рейтинга 801–1000. При этом в прошлом году НГТУ впервые вошел в рейтинг лучших университетов мира.







Три первых места в мировом рейтинге занимают Массачусетский технологический институт, Стэнфордский и Гарвардский университеты (все — США).







Глобальный рейтинг QS (World University Rankings) — это один из самых авторитетных рейтингов университетов. Для составления рейтинга QS используют шесть показателей: репутация в академической среде (основной критерий), отношение к выпускникам университета работодателей, цитируемость публикаций сотрудников вуза, соотношение числа преподавателей и студентов, а также относительная численность в университете иностранных преподавателей и студентов.







Кроме того, недавно был опубликован Национальный рейтинг университетов — в него попали 9 вузов Новосибирска.