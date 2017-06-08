В Новосибирске повысились цены на мороженое

За год себестоимость домашнего мороженого в Новосибирской области увеличилась на 5 %

Чтобы приготовить килограмм домашнего мороженого, новосибирским хозяйкам придется потратить на продукты в среднем 168,72 руб.





Исследование провели аналитики агропромышленного портала Agro2b.ru. Эксперты решили выяснить, во сколько обойдётся приготовление домашнего мороженого жителям разных регионов России. В рецепт угощения аналитики включили 200 мл молока, 75 г сахара, 2 яйца и сливки (смесь из 500 г молока и 290 г сливочного масла). Цены на продукты для каждого региона аналитики рассчитали по данным Росстата.







Как оказалось, жителям Новосибирской области приготовление 1 кг мороженого обойдётся в 168,72 руб. Из них 9,60 руб. хозяйки потратят на пару яиц, 8,91 руб. — на молоко, 3,16 руб. — на сахар-песок и 147,05 руб. — на ингредиенты для приготовления сливок. Таким образом, стандартная порция мороженого (200 г) будет стоить 33,74 руб. Это на 5 % дороже, чем год назад, но всё равно дешевле, чем такая же порция покупного мороженого, которая, согласно данным статистики, стоит в Новосибирской области в среднем 82,13 руб.







Регионом с самими дешёвыми ингредиентами для мороженого оказалась Республика Ингушетия. «Для приготовления 1 кг мороженого ингушским хозяйкам необходимо заплатить за продукты 126,56 руб., а порция на одного человека в среднем будет стоить 25,31 руб.», — сообщили авторы исследования.







Самое дорогое летнее лакомство аналитики обнаружили в Чукотском автономном округе. Чтобы приготовить 200-граммовую порцию домашнего мороженого, его жителям придется потратить 66,49 руб., а килограмм самодельного угощения будет стоить 332,46 руб.







«К сожалению, в текущем году российские регионы не могут похвастаться приятными ценами на ингредиенты для мороженого. Наиболее дорогой является молочная составляющая — молоко и сливочное масло, которые с конца 2016 года подорожали больше других продуктов. По мнению экспертов, увеличение цен вызвано дефицитом молока в стране из-за недофинансирования отрасли», — отмечают авторы исследования.







Очереди за мороженым в Новосибирске начали выстраиваться ещё во второй половине апреля, когда в регион пришла жаркая погода. Одной из последних новинок в индустрии мороженого стал фруктовый лёд со вкусом берёзового сока, появившийся в новосибирских киосках бренда «Славица».