Дорогу возле метро «Маршала Покрышкина» сужают на неделю

Власти просят водителей быть внимательнее и объезжать перекрытый участок
Власти просят водителей быть внимательнее и объезжать перекрытый участок

Сегодня, 8 июня, в Новосибирске рабочие на 2 метра сузят ул. Крылова между ул. Семьи Шамшиных и ул. Ольги Жилиной недалеко от станции метро «Маршала Покрышкина».


«С 8 июня временно ограничивается движение транспорта на участке ул. Крылова в районе дома № 40. В связи с проведением АО «РЭС» аварийных работ проезжая часть будет сужена на 2 метра», - сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Дорогу возле метро «Маршала Покрышкина» сужают на неделю (схема)


Предполагается, что перекрытие в этом месте продлится неделю: энергетики планируют закончить работу  к 15 июня.


В последнее время сообщения о сужении и перекрытии дорог появляются в Новосибирске практически каждый день. Чаще всего эти ограничения связаны с ремонтом теплотрасс. Не стала исключением и ул. Крылова, отдельные участки которой перекрывали в этом году уже несколько раз. Эти перекрытия внесли коррективы в работу общественного транспорта

Ольга Хмелевская
Фото thinkstockphotos.com (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)

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