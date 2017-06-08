Новосибирцы завалили соцсети фотографиями с концерта «Ленинграда»
Вечером 7 июня в новосибирском ЛДС «Сибирь» состоялся концерт скандально известной группы «Ленинград».
Новосибирцы, побывавшие на 3-часовом выступлении, активно делятся фотографиями и видеороликами с концерта в социальных сетях.
«Концерт удался, голос сорван, ладоши отбиты», «Было жарко во всех смыслах. Был бы второй концерт завтра - пошла бы», — пишут поклонники группы в своих постах.
Музыкантов встречали и провожали овациями.
Лидер группы Сергей Шнуров в своем аккаунте в Instagram тоже выложил видео с новосибирского концерта, сопроводив свой пост «влюбленным» смайликом.
Кроме того, в день концерта лидер группы порадовал новосибирских любителей хоккея, сфотографировавшись в толстовке с символикой ХК «Сибирь». Фотография появилась в официальном аккаунте хоккейного клуба.
В прошлом году концерт «Ленинграда» в Новосибирске закончился для организаторов судом. Руководитель компании «Мегаполис» Алексей Маркин получил штраф за звучавшую со сцены ненормативную лексику.
Сергей Шнуров в ответ на это заявил, что даже если за исполнение его песен будут забирать всю выручку от концертов, петь он не перестанет и даже в неволе продолжит «хрипеть и выть».
Ольга Хмелевская
Видео, фото instagram.com