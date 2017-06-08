Новосибирцы завалили соцсети фотографиями с концерта «Ленинграда»

Вечером 7 июня в новосибирском ЛДС «Сибирь» состоялся концерт скандально известной группы «Ленинград».


Новосибирцы, побывавшие на 3-часовом выступлении, активно делятся фотографиями и видеороликами с концерта в социальных сетях.


«Концерт удался, голос сорван, ладоши отбиты», «Было жарко во всех смыслах. Был бы второй концерт завтра - пошла бы», — пишут поклонники группы в своих постах.




🔥🔥🔥 @shnurovs #группировкаленинград #ленинградновосибирск #20летнарадость

Публикация от Юлия Санина (@juliyasanina)


Музыкантов встречали и провожали овациями.


#ленинградновосибирск #Ленинград было замечательно!

Публикация от Alex Fursov (@novikalex)



Лидер группы Сергей Шнуров в своем аккаунте в Instagram тоже выложил видео с новосибирского концерта, сопроводив свой пост «влюбленным» смайликом.


Новосибирск 😍

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)


Кроме того, в день концерта лидер группы порадовал новосибирских любителей хоккея, сфотографировавшись в толстовке с символикой ХК «Сибирь». Фотография появилась в официальном аккаунте хоккейного клуба.



В прошлом году концерт «Ленинграда» в Новосибирске закончился для организаторов судом. Руководитель компании «Мегаполис» Алексей Маркин получил штраф за звучавшую со сцены ненормативную лексику.  


Сергей Шнуров в ответ на это заявил, что даже если за исполнение его песен будут забирать всю выручку от концертов, петь он не перестанет и даже в неволе продолжит «хрипеть и выть».

Ольга Хмелевская
Видео, фото instagram.com

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