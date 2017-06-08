Новосибирцы завалили соцсети фотографиями с концерта «Ленинграда»

Вечером 7 июня в новосибирском ЛДС «Сибирь» состоялся концерт скандально известной группы «Ленинград».





Новосибирцы, побывавшие на 3-часовом выступлении, активно делятся фотографиями и видеороликами с концерта в социальных сетях.







«Концерт удался, голос сорван, ладоши отбиты», «Было жарко во всех смыслах. Был бы второй концерт завтра - пошла бы», — пишут поклонники группы в своих постах.







Сегодня кажется весь #новосибирск был на концерте #ленинград и это было круто! #ленинград #ленинградновосибирск #ленинграднск2017 #новосибирск #нск Публикация от Olesya Shalimova (@lesenechka) Июн 7 2017 в 9:54 PDT









🔥🔥🔥 @shnurovs #группировкаленинград #ленинградновосибирск #20летнарадость Публикация от Юлия Санина (@juliyasanina) Июн 7 2017 в 10:35 PDT





Музыкантов встречали и провожали овациями.





#ленинградновосибирск #Ленинград было замечательно! Публикация от Alex Fursov (@novikalex) Июн 7 2017 в 9:30 PDT









Лидер группы Сергей Шнуров в своем аккаунте в Instagram тоже выложил видео с новосибирского концерта, сопроводив свой пост «влюбленным» смайликом.





Новосибирск 😍 Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) Июн 7 2017 в 9:14 PDT





Кроме того, в день концерта лидер группы порадовал новосибирских любителей хоккея, сфотографировавшись в толстовке с символикой ХК «Сибирь». Фотография появилась в официальном аккаунте хоккейного клуба.





Пополнение в стане болельщиков ХК "Сибирь"👍🏻👏🏻 #мыэтохксибирь #wearehcsibir Публикация от ХК Сибирь (@hc_sibir) Июн 7 2017 в 5:06 PDT





В прошлом году концерт «Ленинграда» в Новосибирске закончился для организаторов судом. Руководитель компании «Мегаполис» Алексей Маркин получил штраф за звучавшую со сцены ненормативную лексику.







Сергей Шнуров в ответ на это заявил, что даже если за исполнение его песен будут забирать всю выручку от концертов, петь он не перестанет и даже в неволе продолжит «хрипеть и выть».