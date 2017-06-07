«Жигули» протаранили три иномарки во дворе Калининского района

Днём 7 июня во дворе дома ул. Солидарности, 89

79-летний водитель ВАЗ-2104 днём 7 июня во дворе в Калининском районе протаранил 3 автомобиля.





Авария произошла 7 июня в Пашино, во дворе дома ул. Солидарности, 89.





«Пенсионер двигался по двору на высокой скорости, при встречном разъезде не рассчитал габариты своего авто и столкнулся с припаркованными машинами. Сначала снес бампер Opel, потом врезался в Nissan R'nessa, который от удара отбросило в Toyota Corolla»,





— говорится в сообщении группы «ВКонтакте» «Мобильное приложение Автоспас».







Все автомобили получили различные повреждения. Как оказалось, у пожилого водителя не было полиса ОСАГО. Также участники не смогли найти владельца Opel. «В итоге [водители] разошлись на месте», — говорится в сообщении.







Все автомобили получили различные повреждения





Другой пожилой водитель устроил серьёзное ДТП в Новосибирске летом 2016 года — 88-летний мужчина на Chevrolet Niva сбил на переходе 35-летнюю женщину и 12-летнюю девочку, которые получили серьезные травы.

