«Жигули» протаранили три иномарки во дворе Калининского района

Днём 7 июня во дворе дома ул. Солидарности, 89  
Днём 7 июня во дворе дома ул. Солидарности, 89  

79-летний водитель ВАЗ-2104 днём 7 июня во дворе в Калининском районе протаранил 3 автомобиля. 


Авария произошла 7 июня в Пашино, во дворе дома ул. Солидарности, 89. 


«Пенсионер двигался по двору на высокой скорости, при встречном разъезде не рассчитал габариты своего авто и столкнулся с припаркованными машинами. Сначала снес бампер Opel, потом врезался в Nissan R'nessa, который от удара отбросило в Toyota Corolla»,


 — говорится в сообщении группы «ВКонтакте» «Мобильное приложение Автоспас».


Все автомобили получили различные повреждения. Как оказалось, у пожилого водителя не было полиса ОСАГО. Также участники не смогли найти владельца Opel. «В итоге [водители] разошлись на месте», — говорится в сообщении. 


Все автомобили получили различные повреждения
Все автомобили получили различные повреждения


Другой пожилой водитель устроил серьёзное ДТП в Новосибирске летом 2016 года — 88-летний мужчина на Chevrolet Niva сбил на переходе 35-летнюю женщину и 12-летнюю девочку, которые получили серьезные травы.

Мария Шевлягина
Фото vk.com/avtospas54rus

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