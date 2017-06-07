Пожарные посоревновались в одевании на скорость и стрельбе водой по мишеням

Учения 7 июня среди подразделений Федеральной противопожарной службы Новосибирской области
Учения 7 июня среди подразделений Федеральной противопожарной службы Новосибирской области

В Новосибирске 7 июня 22 команды пожарных посоревновались в боевом развертывании – они одевались на скорость  и стреляли потоками воды по мишени. 


Соревнования прошли на спортивно-тренировочной площадке Учебного центра среди подразделений Федеральной противопожарной службы Новосибирской области. «Участники на скорость выполняли несколько заданий, те, кто не выполнял [нормативы], получали штрафные секунды», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.


Команде, состоящей из 7 человек, нужно было как можно быстрее и с соблюдением всех требований облачиться в экипировку, после чего произвести боевое развертывание, спасение пострадавшего и тушение пожара. За выполнением заданий следили судьи, которые в случае совершения командой ошибки начисляли штрафное время.


Пожарные посоревновались в одевании на скорость и стрельбе водой по мишеням (видео)


Пожарные на скорость выполняли постановку на водоисточник, комбинированный подъем в окно 4-ого этажа учебной башни, эвакуацию пострадавшего, спуск по веревке, поражение струей воды специальной мишени.


Первое место заняла команда пожарно-спасательной части Заельцовского района, второе место – команда части Калининского района, третье место досталось пожарно-спасательной части из Советского района.


Пожарные на скорость выполняли задания судей


В апреле другое сотрудники другого ведомства – ОМОН Росгвардии, - провел учения по отработке действий при резком изменении обстановки, такое как нападение на патруль. 

Мария Шевлягина 
Фото и видео пресс-службы ГУ МЧС по НСО 

Прочтений: 89
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (1)1
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено