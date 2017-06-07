Пожарные посоревновались в одевании на скорость и стрельбе водой по мишеням

Учения 7 июня среди подразделений Федеральной противопожарной службы Новосибирской области

В Новосибирске 7 июня 22 команды пожарных посоревновались в боевом развертывании – они одевались на скорость и стреляли потоками воды по мишени.





Соревнования прошли на спортивно-тренировочной площадке Учебного центра среди подразделений Федеральной противопожарной службы Новосибирской области. «Участники на скорость выполняли несколько заданий, те, кто не выполнял [нормативы], получали штрафные секунды», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.







Команде, состоящей из 7 человек, нужно было как можно быстрее и с соблюдением всех требований облачиться в экипировку, после чего произвести боевое развертывание, спасение пострадавшего и тушение пожара. За выполнением заданий следили судьи, которые в случае совершения командой ошибки начисляли штрафное время.











Пожарные на скорость выполняли постановку на водоисточник, комбинированный подъем в окно 4-ого этажа учебной башни, эвакуацию пострадавшего, спуск по веревке, поражение струей воды специальной мишени.







Первое место заняла команда пожарно-спасательной части Заельцовского района, второе место – команда части Калининского района, третье место досталось пожарно-спасательной части из Советского района.







Пожарные на скорость выполняли задания судей





В апреле другое сотрудники другого ведомства – ОМОН Росгвардии, - провел учения по отработке действий при резком изменении обстановки, такое как нападение на патруль.