Женщина заплатила долг по коммуналке, чтобы сохранить средство борьбы с соседями

Женщина задолжала «СИБЭКО» 120 тыс. руб. и заплатила долг, чтобы сохранить себе акустическую систему

Жительница Новосибирска задолжала по коммунальным платежам более 120 тыс. руб. и расплатилась с долгами, чтобы у неё не забрали элитную акустическую систему.





Заплатить скорее долг за горячую воду и тепло женщину вынудили назойливые соседи, которые делают ремонт рано утром и поздно вечером, но не реагируют на уговоры своей соседки проводить ремонтные работы в удобное для всех время.





«Только угроза басовой атаки создаёт паритет сил в доме»,





— говорится в сообщении пресс-службы УФССП по НСО.





«Приставы 30 мая арестовали у неплательщицы напольную акустическую систему Bowers & Wilkins. Это очень хорошая акустика — топовая модель этой марки может стоить до 500 тыс. руб. Цена за среднюю модель составляет 200 тыс.», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ сотрудник пресс-службы ведомства.





5 июня женщина погасила задолженность в полном объёме.







В понедельник стало известно о другом случае срочного погашения задолженности — 42-летний новосибирец оперативно погасил долг в 500 тыс. руб., чтобы иметь возможность пересекать границу с Казахстаном.