Женщина заплатила долг по коммуналке, чтобы сохранить средство борьбы с соседями

Женщина задолжала «СИБЭКО» 120 тыс. руб. и заплатила долг, чтобы сохранить себе акустическую систему
Женщина задолжала «СИБЭКО» 120 тыс. руб. и заплатила долг, чтобы сохранить себе акустическую систему

Жительница Новосибирска задолжала по коммунальным платежам более 120 тыс. руб. и расплатилась с долгами, чтобы у неё не забрали элитную акустическую систему. 


Заплатить скорее долг за горячую воду и тепло женщину вынудили назойливые соседи, которые делают ремонт рано утром и поздно вечером, но не реагируют на уговоры своей соседки проводить ремонтные работы в удобное для всех время. 


«Только угроза басовой атаки создаёт паритет сил в доме»,  


— говорится в сообщении пресс-службы УФССП по НСО. 


«Приставы 30 мая арестовали у неплательщицы напольную акустическую систему Bowers & Wilkins. Это очень хорошая акустика — топовая модель этой марки может стоить до 500 тыс. руб. Цена за среднюю модель составляет 200 тыс.», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ сотрудник пресс-службы ведомства. 


5 июня женщина погасила задолженность в полном объёме.


В понедельник стало известно о другом случае срочного погашения задолженности — 42-летний новосибирец оперативно погасил долг в 500 тыс. руб., чтобы иметь возможность пересекать границу с Казахстаном.

Мария Шевлягина 
Фото Анны Золотовой 

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