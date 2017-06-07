Начальник метро назвал неудачной шуткой подталкивание сломанного поезда на станции

Поезд сломался на станции «Красный проспект» в 8:41

Начальник новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло прокомментировал ситуацию с остановкой поезда на Ленинской линии утром 7 июня и слухами о том, что поезд толкали пассажиры.





Сегодня утром в новосибирском метро из-за неполадок остановился поезд на станции «Красный проспект», он шел в направлении пл. Ленина. Через 5–7 минут движение восстановилось. Очевидцы в соцсетях утверждали, что пассажиры помогали толкать остановившийся состав, чтобы он побыстрее освободил путь.







Аркадий Чмыхайло подробно описал сложившуюся ситуацию на станции: «В 8:41 из-за технической неисправности в одном из вагонов состав остановился на станции "Красный проспект" и выпустил пассажиров на перрон. Машинист осуществил переход на резервную схему управления, что потребовало некоторого времени. В этот момент рядом с поездом находилась масса людей.





Кто-то неудачно пошутил, сказав, что можно подтолкнуть состав… Состав был отправлен в депо, а на линию вышел другой состав, чтобы не допустить сбоя в графике движения.





Ситуация находилась под контролем, а самое главное — угрозы для безопасности людей не было. Она была разрешена в течение 9 минут».





Также начальник метрополитена возмутился тем, как происшествие было отражено в прессе.





«Не могу не сказать о странной позиции некоторых СМИ, которые даже и не подумали поинтересоваться, была ли угроза безопасности новосибирцев, — их интересовало только одно: толкали ли пассажиры состав? На всякий случай замечу, что один вагон весит 32 тонны, а в составе 4 вагона. Но нам сообщили сенсацию. Я цитирую заголовки новосибирских и петербуржских СМИ: "Пассажиры новосибирского метро вытолкали сломавшийся поезд на запасные рельсы", "Пассажиры новосибирского метро подтолкнули заглохший поезд"», — отметил Чмыхайло.





В апреле схожая ситуация произошла на Дзержинской линии: между станциями «Золотая Нива» и «Берёзовая роща» из-за неполадок с автоматикой на полминуты неожиданно остановился поезд.