Димитровский мост встал в длинной пробке из-за двух аварий

Сильно загружены магистрали как на левом, так и на правом берегу
Сильно загружены магистрали как на левом, так и на правом берегу

Новосибирск вечером 7 июня встал в пробках — загружены Красный проспект, ул. Станционная, Немировича-Данченко, Фабричная, Большевистская.


По информации сервиса Яндекс.Пробки, на 18:15 в городе сильно затруднено движение как на правом берегу, так и на левом. Пробки оцениваются в 6–7 баллов. 


На правом берегу парализовано движение на ул. Фабричной (от ул. Спартака до пл. инженера Будагова), ул. Большевистской (затор от Октябрьского моста до гипермаркета «Лента»). 


Красный проспект в направлении пл. Калинина встал от ул. Гоголя до ул. Кропоткина. В противоположном направлении движение осложнено от ул. Гоголя до ул. Фрунзе. Длина затора по ул. Ипподромская — около 1,5 км. Он начинается у ул. Некрасова и заканчивается у ул. Народная.


«Потому что сегодня концерт Ленинграда», — объясняют затор на ул. Ипподромской пользователи приложения Яндекс.Навигатор.


На карте насчитывается около десятка ДТП
На карте насчитывается около десятка ДТП


По данным Яндекс.Пробок, загруженность ул. Каменской и Ипподромской по направлению к горбольнице — 4 балла, что на 3 балла выше обычного. 


Частично осложнено движение на ул. Богдана Хмельницкого, Кошурникова.


«Неожиданно плотное движение сейчас на Никитина – Гусинобродском. Загруженность магистрали из центра — 5 баллов, что на 3 балла выше обычного», — передает сервис.


На левом берегу сильный затор наблюдается на ул. Ватутина, Станционная, ул. 2-я Станционная. Плотным кольцом машин окружена пл. Труда.


В обоих направлениях встал проезд Энергетиков, а вместе с ним Димитровский мост — на этом участке отмечены две аварии.


О серьёзных пробках в Новосибирске НГС.НОВОСТИ писали и утром 6 июня. Тогда сервис Яндекса показал, что дороги загружены также на 6 баллов.

Ольга Власова
Фото Анны Золотовой (1), скриншот yandex.ru/maps/65/novosibirsk/ (2)

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