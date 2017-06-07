Димитровский мост встал в длинной пробке из-за двух аварий

Сильно загружены магистрали как на левом, так и на правом берегу

Новосибирск вечером 7 июня встал в пробках — загружены Красный проспект, ул. Станционная, Немировича-Данченко, Фабричная, Большевистская.







По информации сервиса Яндекс.Пробки, на 18:15 в городе сильно затруднено движение как на правом берегу, так и на левом. Пробки оцениваются в 6–7 баллов.





На правом берегу парализовано движение на ул. Фабричной (от ул. Спартака до пл. инженера Будагова), ул. Большевистской (затор от Октябрьского моста до гипермаркета «Лента»).





Красный проспект в направлении пл. Калинина встал от ул. Гоголя до ул. Кропоткина. В противоположном направлении движение осложнено от ул. Гоголя до ул. Фрунзе. Длина затора по ул. Ипподромская — около 1,5 км. Он начинается у ул. Некрасова и заканчивается у ул. Народная.





«Потому что сегодня концерт Ленинграда», — объясняют затор на ул. Ипподромской пользователи приложения Яндекс.Навигатор.





На карте насчитывается около десятка ДТП





По данным Яндекс.Пробок, загруженность ул. Каменской и Ипподромской по направлению к горбольнице — 4 балла, что на 3 балла выше обычного.





Частично осложнено движение на ул. Богдана Хмельницкого, Кошурникова.







«Неожиданно плотное движение сейчас на Никитина – Гусинобродском. Загруженность магистрали из центра — 5 баллов, что на 3 балла выше обычного», — передает сервис.





На левом берегу сильный затор наблюдается на ул. Ватутина, Станционная, ул. 2-я Станционная. Плотным кольцом машин окружена пл. Труда.





В обоих направлениях встал проезд Энергетиков, а вместе с ним Димитровский мост — на этом участке отмечены две аварии.





О серьёзных пробках в Новосибирске НГС.НОВОСТИ писали и утром 6 июня. Тогда сервис Яндекса показал, что дороги загружены также на 6 баллов.