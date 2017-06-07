Цены на бензин пережили ещё один скачок: эксперты назвали причины роста

За неделю цена АИ-92 выросла с 34,64 руб. до 35,11 руб.

В Новосибирске цены на бензин и дизельное топливо выросли на 0,8–1,4 %.





«За прошедшую неделю в Новосибирске потребительские цены на дизельное топливо увеличились на 1,2 %; на автомобильный бензин — на 0,8 %, в том числе на бензин марки АИ-92 — на 1,4 %», — рассказали специалисты Новосибирскстата.







Средняя цена на литр бензина, по информации на 5 июня, составила 36,26 руб., за неделю до этого стоимость была 35,82 руб.







Цена АИ-92 выросла с 34,64 руб. до 35,11 руб., стоимость АИ-95 осталась на уровне 38,23 руб. Цена на дизельное топливо увеличилась с 37,53 руб. до 37,96 руб.







«На наблюдаемых АЗС в Новосибирске бензин марки АИ-80 можно было приобрести по цене от 29 до 29,50 руб. за литр, марки АИ-92 — от 34,90 до 35,65 руб. за литр, марки АИ-95 — от 38 до 38,90 руб. за литр, дизельное топливо — от 37,55 до 38,07 руб. за литр», — сообщает Новосибирскстат.







Руководитель Ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» Юлия Золотовская смогла пояснить корреспонденту НГС.НОВОСТИ причину роста цены на бензин:





«Чем вызван рост оптовых цен — у нас достаточно большой объём нефтепродуктов выпал с начала этого года, это связано с прекращением работы компании "Башнефть".





Тот объём, который производился "Башнефтью" и закрывал потребности соседних регионов, то сейчас те заводы, которые окружают Новосибирск, сейчас они в том числе покрывают запросы тех АЗС, которые раньше приобретали товар у "Башнефти"».





Помимо этой причины эксперт указал на сезонные причины роста цен на нефтепродукты.





«Нефтеперерабатывающие заводы встают на профилактику. Самый большой объём профилактических работ анонсирован на Московском НПЗ. Это завод, принадлежавший компаний "Газпромнефть". Всегда ремонт на Московском НПЗ влечёт за собой изъятие объёмов с омского НПЗ. Продукт, который раньше всегда шёл на Западную Сибирь, сейчас отгружается в Москву. Получается, что спрос неуклонно растет — этот фактор толкает оптовую и розничную цену вверх», — пояснила Юлия Золотовская.





На прошлой неделе цена на бензин выросла на 0,5–0,8 %.