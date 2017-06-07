Парень сломал шлагбаум в попытке эффектно через него перепрыгнуть

Кадр с камеры видеонаблюдения

В ночь на 7 июня молодой мужчина попытался эффектно перепрыгнуть через шлагбаум на въезде в ЖК «Оазис» в Октябрьском районе Новосибирска, но не рассчитал силы и сломал конструкцию.





Как рассказала директор управляющей компании «Зелёный город» Елена Казанцева, в 2 часа ночи житель ЖК «Оазис» возвращался домой вместе с друзьями. Молодые люди направлялись к жилому комплексу через КПП со стороны ул. Сакко и Ванцетти.





«Шли три молодых человека, и один гость решил перепрыгнуть шлагбаум», — описала ситуацию руководитель управляющей компании.





Прыжок оказался неудачным: шлагбаум сломался. Произошедшее запечатлела камера видеонаблюдения.











Когда молодой человек перепрыгивал через шлагбаум, охранника ЖК «Оазис» поблизости не было — он в это время обходил территорию, уточнила Елена Казанцева.





По её словам, сам прыгун серьёзно не пострадал — всего лишь ушибся. Директор управляющей компании с ним уже встретилась, нарушитель пообещал возместить материальный ущерб. Эксперты уже подсчитали, что ремонт шлагбаума обойдется ему в 22 500 руб.