Парень сломал шлагбаум в попытке эффектно через него перепрыгнуть

Кадр с камеры видеонаблюдения
Кадр с камеры видеонаблюдения

В ночь на 7 июня молодой мужчина попытался эффектно перепрыгнуть через шлагбаум на въезде в ЖК «Оазис» в Октябрьском районе Новосибирска, но не рассчитал силы и сломал конструкцию.


Как рассказала директор управляющей компании «Зелёный город» Елена Казанцева, в 2 часа ночи житель ЖК «Оазис» возвращался домой вместе с друзьями. Молодые люди направлялись к жилому комплексу через КПП со стороны ул. Сакко и Ванцетти.


«Шли три молодых человека, и один гость решил перепрыгнуть шлагбаум», — описала ситуацию руководитель управляющей компании.


Прыжок оказался неудачным: шлагбаум сломался. Произошедшее запечатлела камера видеонаблюдения.



Когда молодой человек перепрыгивал через шлагбаум, охранника ЖК «Оазис» поблизости не было — он в это время обходил территорию, уточнила Елена Казанцева.


По её словам, сам прыгун серьёзно не пострадал — всего лишь ушибся. Директор управляющей компании с ним уже встретилась, нарушитель пообещал возместить материальный ущерб. Эксперты уже подсчитали, что ремонт шлагбаума обойдется ему в 22 500 руб.

Ольга Хмелевская
Скиншот видео
Видео vk.com/oazis54

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