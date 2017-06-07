На месте непостроенного бизнес-центра на площади Маркса появились пихты

Посаженные вдоль забора деревья должны «создать фон» для будущего землеустройства. Фото Стаса Соколова





Сегодня, 7 июня, в Новосибирске на пустыре, который оставил неудачливый застройщик на пл. Маркса, высадили 14 пихт.







Больше 10 лет участок простоял, окружённый высоким забором. Фото Стаса Соколова





Участок рядом с недостроенной гостиницей был сдан городскими властями в аренду частной компании ещё в начале 2000-х — здесь должен был появиться многоэтажный бизнес-центр. Около 10 лет назад здесь был даже возведён огромный забор, который простоял до конца 2016 года, после того как городские власти отказались продлять договор аренды земельного участка. И уже весной этого года городские власти приняли решение разбить здесь сквер.







Для посадок привезли уже взрослые деревья. Фото Стаса Соколова





Посадку первых деревьев на злополучном пустыре городские власти решили обставить торжественно. На церемонию приехал мэр города Анатолий Локоть, который приветствовал собравшихся. Собравшимися (помимо журналистов) были студенты новосибирских вузов, которых представили как «волонтёров».







«Сегодня мы сажаем эти первые деревья как знак того, что на этом месте точно ничего больше строиться не будет», — пояснил градоначальник основной смысл сегодняшней акции и рассказал, что помнит пл. Маркса, «когда здесь ещё была степь».





«К сожалению, с тех пор это место изменилось не в лучшую сторону», — посетовал он и, закончив короткую речь, отправился лично принять участие в посадках.







Компанию Анатолию Локтю при посадке пихт составила председатель молодежного совета Ленинского района Екатерина Гордеева. Фото Стаса Соколова





Пихты высадили вдоль забора, который ограждает соседний недострой. Часть деревьев уже были посажены, для остальных вырыты ямы. Пока одетый в белоснежную рубашку мэр энергично махал лопатой в окружении видеооператоров и фотографов, волонтёры разбрелись по пустырю и начали скрести скудную растительность граблями.







Для посадки пихт потребовался кран. Фото Стаса Соколова





Как пояснили в «Горзеленхозе», превратить нынешний пустырь в настоящий сквер будет не так просто, поскольку нынешний грунт в нём представляет по сути слой строительного мусора, слегка присыпанный землёй. И для того, чтобы здесь выросло что-то кроме травы и кустов сюда, постепенно придётся завозить плодородную почву.







Поскольку скорого превращения пустыря на Маркса в сквер ждать не приходится, волонтёры привели в порядок хоты бы пустырь. Фото Стаса Соколова





У городских властей, впрочем, есть уже подобный опыт. В 2012 году на месте так и не построенного бизнес-центра на ул. Орджоникидзе был разбит сквер с фонтаном. Такая же участь ждала недострой на пл. Кондратюка, однако здесь после смены собственника стройка ожила.

