Фанаты выстроились в длинную очередь на концерт «Ленинграда»

Очередь на концерт в ЛДС

Новосибирцы выстроились в очередь на концерт Сергея Шнурова и группы «Ленинград».







«Перед ЛДС "Сибирь" собралось около пяти десятков человек», — передаёт с места корреспондент НГС.НОВОСТИ.





Билеты на выступление Сергея Шнурова в Новосибирске разобрали довольно быстро. Об этом музыкант 2 июня сообщил в своём аккаунте в Instagram.







Шнуров опубликовал фото афиши концерта в Ницце и иронично подписал её: «В Новосибирске на наш концерт закончились билеты, и мы решили для тех кому их не хватило дать концерт в Ницце. 17 августа».





В прошлом году концерт «Ленинграда» в Новосибирске закончился для организаторов судом. Руководитель компании «Мегаполис» Алексей Маркин получил штраф за звучавшую со сцены ненормативную лексику.





Сергей Шнуров в ответ на это заявил, что даже если за исполнение его песен будут забирать всю выручку от концертов, петь он не перестанет и даже в неволе продолжит «хрипеть и выть».