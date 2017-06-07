Фанаты выстроились в длинную очередь на концерт «Ленинграда»

Очередь на концерт в ЛДС
Очередь на концерт в ЛДС

Новосибирцы выстроились в очередь на концерт Сергея Шнурова и группы «Ленинград».


«Перед ЛДС "Сибирь" собралось около пяти десятков человек», — передаёт с места корреспондент НГС.НОВОСТИ.


Билеты на выступление Сергея Шнурова в Новосибирске разобрали довольно быстро. Об этом музыкант 2 июня сообщил в своём аккаунте в Instagram.


Шнуров опубликовал фото афиши концерта в Ницце и иронично подписал её: «В Новосибирске на наш концерт закончились билеты, и мы решили для тех кому их не хватило дать концерт в Ницце. 17 августа». 


В прошлом году концерт «Ленинграда» в Новосибирске закончился для организаторов судом. Руководитель компании «Мегаполис» Алексей Маркин получил штраф за звучавшую со сцены ненормативную лексику.  


Сергей Шнуров в ответ на это заявил, что даже если за исполнение его песен будут забирать всю выручку от концертов, петь он не перестанет и даже в неволе продолжит «хрипеть и выть».

Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова

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