Мужчина нарисовал себе краской усы с бородой и пошёл на разбой

Мужчина зашёл 3 июня в два офиса микрофинансов и похитил более 58 тыс. руб.
Мужчина зашёл 3 июня в два офиса микрофинансов и похитил более 58 тыс. руб.

3 июня молодой мужчина с нарисованной бородой и усами ворвался в два офиса микрофинансов в разных районах Новосибирска и похитил 58 тыс. руб.


«Сегодня ночью подозреваемый был задержан. Мужчина уже дважды был судим по 158 статье УК РФ (кража) и статье 319 (оскорбление представителя власти). В настоящее время устанавливается, был ли он с оружием [в момент ограбления]. Полиция не изъяла оружие, сейчас устанавливаются обстоятельства», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО 7 июня.


Подозреваемый в преступлении
Подозреваемый в преступлении

Ограбление в Ленинском районе попало на камеру видеонаблюдения. По предварительным данным, 26-летний житель Новосибирска зашёл в офис микрофинансов. Он угрожал сотрудникам предметом, похожим на пистолет, украл более 28 тыс. руб.


«Примерно через час аналогичное преступление было совершено в Калининском районе Новосибирска, где вооружённый пистолетом мужчина завладел денежными средствами в сумме 30 тыс. руб.», — говорится в сообщении пресс-службы.


Как установили полицейские, перед совершением преступлений подозреваемый использовал своеобразную «маскировку», нанеся на волосы чёрную краску для обуви и нарисовав ей брови, усы и бороду.


Полиция возбудило дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Сейчас мужчина задержан, а в его квартире провели обыск — там нашлась одежда, в которой подозреваемый совершил преступления. Полицейские выясняют, мог ли мужчина пойти на похожие преступления.


Ограбление в Ленинском районе


На днях полиция задержала 6 подозреваемых в ограблении финансовой организации. 21 мая мужчина с оружием в руках и в маске украл более 3 млн руб. в одном из офисов Новосибирска.

Мария Шевлягина
Скриншот и видео предоставлены пресс-службой ГУ МВД по НСО 

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