Музеи Новосибирска три дня будут работать бесплатно

В художественном музее можно будет посмотреть все выставки, кроме расположенных в «Арт-цоколе»





С 10 по 12 июня государственные музеи Новосибирска будут работать бесплатно в честь Дня России.





Постановление об этом подписано губернатором НСО Владимиром Городецким и опубликовано на сайте областного правительства.





В документе указано, что все желающие смогут бесплатно посетить художественный и краеведческий музеи (Красный проспект, 5 и Красный проспект, 23 соответственно), а также музей природы (Вокзальная магистраль, 11) и музей связи Сибири (ул. Советская, 33).





«У нас периодически бывают дни открытых дверей по большим праздникам, но такого, чтобы на несколько дней [делали бесплатный вход], ещё не было», — подтвердила начальник информационного отдела художественного музея Наталия Дюндик.







По её словам, для свободного посещения будут открыты постоянная экспозиция и выставочные залы со стороны ул. Свердлова. При этом в «Арт-цоколе» (следующий вход со стороны ул. Свердлова. — А.З.) выставки останутся платными, так как они коммерческие.





В краеведческом музее не смогли припомнить, чтобы там проводились подобные акции





Менеджер по маркетингу краеведческого музея Анастасия Сотникова не смогла припомнить, чтобы в учреждении прежде проходили подобные акции. По её словам, с 10 по 12 июня посетителям будут доступны все без исключения выставки.





Из временных выставок краеведческого музея стоит отметить «Блестящие акценты» (винтажная бижутерия мировых брендов из частной коллекции) и «Фестиваль кукол» (более 200 реалистичных и фантазийных кукол ручной работы). В музее природы гости смогут увидеть самых больших в мире жуков и ярких бабочек («Тропики в коробке») и работы современных новосибирских художников, вдохновившихся насекомыми («Эффект куколки»).







В художественном музее помимо постоянной экспозиции можно будет бесплатно посмотреть временные выставки, такие как «Музей моей тётушки», «Открывая окно, увидал я сирень» (раскрывает тему сирени в русском искусстве), «Гуашь2О» (работы художников из коллекции санкт-петербургского музея современного искусства «Эрарта»), «Событие, потрясшее мир» (картины о революции из московского Музея современной истории России) и др.





Более 200 авторских кукол можно будет бесплатно посмотреть в краеведческом музее





В этот раз музеи будут работать и в свой выходной — понедельник. Чтобы попасть в один из них, нужно будет взять в кассе специальный «нулевой» билет. При этом сотрудники учреждений подчеркивают, что экскурсионное обслуживание в программу бесплатного посещения не входит.







Помимо государственных музеев в Новосибирске работают и муниципальные, и коммерческие галереи. Так, на прошлой неделе НГС.НОВОСТИ писали о том, что в Городском центре изобразительных искусств открылась выставка работ двух известных фотохудожников, с маркировкой 16+.