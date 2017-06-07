Новосибирские власти выдадут путёвки в сады детям младше 3 лет

Сегодня в Новосибирске работает 275 детских садов
Сегодня в Новосибирске работает 275 детских садов

Власти Новосибирской области заявили, что все дети с 3 лет в этом году отправятся в детские сады.


«Все дети, которым на 1 сентября будет 3 года, они в дошкольные образовательные организации получат места и будут получать там образование», — сообщил 7 июня заместитель министра образования, науки и инновационной политики НСО Сергей Федорчук. Он добавил, что число детей в возрасте от 1 до 7 лет в области превышает 19 тыс., большинство из них — свыше 16 тыс. — это дети младше 3 лет.


По словам начальника отдела дошкольного образования управления образовательной политики мэрии Новосибирска Елены Диринг, сейчас на территории Новосибирска работает 275 детсадов. Кроме того, с дошколятами занимаются в 3 начальных школах и 37 общеобразовательных школах. 


«Город Новосибирск работает в режиме планового комплектования: сколько детей мы выпускаем из детских садов, столько ребятишек набираем, именно в возрастной категории с 3 до 7 лет. 20 % от выпускных мест достаётся детям в категории с 2 до 3 лет», — пояснила Елена Диринг.


Специалисты беспокоятся, что в ближайшие годы проблема с очередями в детсады в Новосибирске может обостриться, поэтому власти задумались о строительстве новых учреждений. Так, в этом году 3 детдома переоборудовали под детсады, 2 из них планируют отремонтировать до конца этого года. Благодаря этому в городе появится 420 дополнительных мест. Кроме того, для строительства новых детсадов в 2018 и 2019 годах власти зарезервировали несколько участков в «Родниках», Кировском и Ленинском районах.


Напомним, недавно НСО оказалась на 2-й строчке в списке регионов с проблемой очередей в детские сады.

Кирилл Шматков
Фото Анны Золотовой

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