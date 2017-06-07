Бердчанин отправился в колонию за попытку задушить врача

Нападение на хирурга обернулось для мужчины колонией

Сегодня, 7 июня, суд в Новосибирской области вынес обвинительный приговор 23-летнему Михаилу Кислину, который попытался задушить хирурга Бердской центральной городской больницы.





«Приговором от 7 июня 2017 года мирового судьи города Бердска Новосибирской области Кислину назначено наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием его в колонии общего режима», — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.







Суд установил, что в марте 2017 года в Бердскую ЦГБ обратилась женщина с порезом. Вместе с ней был её пьяный гражданский муж Михаил Кислин. Дежурный хирург оказал пациентке помощь, обработал ей рану, но госпитализировать женщину не стал, так как порез был неопасным. После приема произошел конфликт. Когда врач сказал пациентке, что она может быть свободна, Кислин схватил хирурга руками за шею и начал душить.





Причин у пьяной агрессии было несколько. Ранее следователи сообщали, что пациент напал на врача, так как считал, что хирург должен был положить пациентку в больницу. Позже, во время допроса, подозреваемый заявил, что он повёл себя агрессивно, потому что его подруге пришлось долго, по его мнению, ждать приёма.





«В силу своего алкогольного опьянения злоумышленник не мог нам истинных мотивов назвать. Он сказал, что у него к доктору имелись претензии.





Какие претензии, мы у него детально пытались выяснить, он нам говорил, что, скорее всего, и неполнота [оказания помощи], и то, что доктор несвоевременно [к пациентке] вышел, по его мнению, и то, что она порезанная, а её не стали госпитализировать», — пояснил старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Алексей Максименко.





Также ранее в Следственном комитете сообщали, что агрессивный мужчина сбежал из больницы, когда на помощь врачу подоспели его коллеги. Позже следователи опросили свидетелей более детально и выяснили, что сбежавшиеся на шум врачи «физически в конфликт не вмешивались», а просто подошли ближе. Кислин их увидел, и в том числе поэтому отстал от хирурга. Кроме того, сам хирург ещё раз повторил нападавшему, что ранение у женщины неопасное и попросил его успокоиться. Тогда Михаил Кислин прекратил его душить и ушел из больницы вместе с подругой. После его ухода работники больницы вызвали полицию, так как боялись, что мужчина вернется.





После этого инцидента следователи возбудили в отношении Кислина уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Расследование длилось месяц, потом уголовное дело передали в суд.







Приговор пока не вступил в законную силу, стороны могут его обжаловать.