Рабочего насмерть засыпало землёй на стройке многоэтажки

Мужчину засыпало землёй
Мужчину засыпало землёй

В Дзержинском районе на стройке погиб 24-летний строитель — мужчину засыпало землёй.


Несчастный случай произошёл около 14:00 на стройплощадке по ул. Кошурникова, 20. Здесь возводится высотка с подземной парковкой. Сейчас на месте работает следователь, он устанавливает все обстоятельства произошедшего, отметили в пресс-службе следственного управления СК РФ по НСО.


«Один из рабочих ООО «Евродом» выполнял земляные работы в котловане строящегося объекта. В какой-то момент одна из стен котлована осыпалась, в результате мужчина оказался  под земляным грунтом и погиб», — передали в пресс-службе. 


В СК уточнили, что погибший мужчина —  гражданин Республики Узбекистан.


«В трудовых отношениях с предприятием он состоял», — подчеркнули в ведомстве.


Следственный отдел по Дзержинскому району СУ СКР по НСО проводит процессуальную проверку по факту случившегося. 


За последний месяц это уже третий несчастный случай на стройке в Новосибирске, о котором писал НГС. Вечером 24 мая в Железнодорожном районе люлька с рабочим рухнула с 11-го этажа строящегося здания. Пострадавшего увезли в больницу. А вечером 4 июня рабочий получил перелом позвоночника на стройке в Краснообске, когда упал в подвал.

Ольга Власова
Фото Ольги Бурлаковой

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