Рабочего насмерть засыпало землёй на стройке многоэтажки

Мужчину засыпало землёй

В Дзержинском районе на стройке погиб 24-летний строитель — мужчину засыпало землёй.







Несчастный случай произошёл около 14:00 на стройплощадке по ул. Кошурникова, 20. Здесь возводится высотка с подземной парковкой. Сейчас на месте работает следователь, он устанавливает все обстоятельства произошедшего, отметили в пресс-службе следственного управления СК РФ по НСО.





«Один из рабочих ООО «Евродом» выполнял земляные работы в котловане строящегося объекта. В какой-то момент одна из стен котлована осыпалась, в результате мужчина оказался под земляным грунтом и погиб», — передали в пресс-службе.





В СК уточнили, что погибший мужчина — гражданин Республики Узбекистан.





«В трудовых отношениях с предприятием он состоял», — подчеркнули в ведомстве.





Следственный отдел по Дзержинскому району СУ СКР по НСО проводит процессуальную проверку по факту случившегося.





За последний месяц это уже третий несчастный случай на стройке в Новосибирске, о котором писал НГС. Вечером 24 мая в Железнодорожном районе люлька с рабочим рухнула с 11-го этажа строящегося здания. Пострадавшего увезли в больницу. А вечером 4 июня рабочий получил перелом позвоночника на стройке в Краснообске, когда упал в подвал.

