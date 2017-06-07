На клумбе перед оперным театром начали высаживать жёлтые бархатцы

Сотрудники «Горзеленхоза» сажают цветы
Сотрудники «Горзеленхоза» сажают цветы

7 июня в Новосибирске начали засаживать цветами клумбу напротив оперного театра.


«На клумбе посадят 6 тыс. штук цинерарий, 3 тыс. светло-жёлтых бархатцев, 7,5 тыс. штук сальвий "Пиккало" и 150 кохий», — рассказал начальник МКУ «Горзеленхоз» Юрий Ляпкин.


Он отметил, что площадь клумбы в Театральном сквере 280 кв. м и высадить за сегодня все цветы специалисты «Горзеленхоза» не успеют. «Закончим завтра», — отметил Юрий Ляпкин.


Всего на клумбу будет высажено 16 тыс. 650 цветов
Всего на клумбу будет высажено 16 тыс. 650 цветов


Эскиз рисунка из цветов, который будет на клумбе
Эскиз рисунка из цветов, который будет на клумбе


Ранее в «Горзеленхозе» рассказывали, что в этом году на новосибирских клумбах высадят 700 тыс. цветов.

Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова, эскиз предоставлен МКУ «Горзеленхоз»

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