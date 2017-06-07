На клумбе перед оперным театром начали высаживать жёлтые бархатцы
7 июня в Новосибирске начали засаживать цветами клумбу напротив оперного театра.
«На клумбе посадят 6 тыс. штук цинерарий, 3 тыс. светло-жёлтых бархатцев, 7,5 тыс. штук сальвий "Пиккало" и 150 кохий», — рассказал начальник МКУ «Горзеленхоз» Юрий Ляпкин.
Он отметил, что площадь клумбы в Театральном сквере 280 кв. м и высадить за сегодня все цветы специалисты «Горзеленхоза» не успеют. «Закончим завтра», — отметил Юрий Ляпкин.
Ранее в «Горзеленхозе» рассказывали, что в этом году на новосибирских клумбах высадят 700 тыс. цветов.
Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова, эскиз предоставлен МКУ «Горзеленхоз»
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