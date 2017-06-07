При посадке на рейсе «Новосибирск – Москва» умер мужчина

Самолёт летел из Новосибирска в Москву
Самолёт летел из Новосибирска в Москву

Мужчина скончался в самолёте, летевшем из Новосибирска в Москву — ему стало плохо при посадке. 


Инцидент произошёл утром 7 июня на борту самолёта «Боинг 767» авиакомпании S7. 


«Нам объявили о посадке. Все начали, как обычно, вставать. Прошло 10 минут, и я услышал, что в носовой части [cамолёта] нужен врач. Одна женщина пошла туда, потом возвратилась. Все простояли ещё минут 15–20. Потом пилот сказал, что будут выпускать через среднюю и заднюю двери. Мы просидели ещё 10 минут, и затем пилот объявил, что  нужен врач. Мужчина из соседнего прохода ушёл туда, вернулся через пять минут и сказал: "Ему уже не поможешь"»,  — рассказал НГС.НОВОСТИ представитель мобильного приложения «Автоспас» Роман Ухалов, летевший этим рейсом.


По словам Романа, пассажиры в итоге прошли на выход мимо умершего пассажира. «Это мужчина, лет 45–50. У него уже изменился цвет кожи. Видимо, плохо стало при посадке. Во время полёта никаких эксцессов не было», — описал Ухалов.


В пресс-службе аэропорта Домодедово НГС.НОВОСТИ подтвердили информацию о произошедшем. 


«Все медицинские службы приехали к моменту посадки рейса, но, к сожалению, уже ничем не смогли помочь. Информация о том, что случилось, сейчас уточняется», 


— прокомментировал представитель аэропорта Домодедово Александр Власов.


Редакция также отправила запрос в авиакомпанию S7 с просьбой прокомментировать случившееся. 


В прошлом году НГС.НОВОСТИ рассказывали также о случае смерти на борту самолёта. 30-летней женщине, вылетевшей из Новосибирска в Санкт-Петербург на операцию, стало плохо во время полёта. Пилот принял решение экстренно посадить самолёт в Перми, однако врачи уже не смогли помочь пассажирке лайнера.  

Ольга Власова
Фото Екатерины Калиневич

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