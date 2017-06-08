На Красном проспекте решили разогнать стихийную парковку

Парковка на середине проезжей части Красного проспекта, от пересечения с ул. Писарева и до путепровода
Парковка на середине проезжей части Красного проспекта, от пересечения с ул. Писарева и до путепровода


Новосибирские прокуроры обнаружили на Красном проспекте стихийную парковку и поручили ГИБДД с ней разобраться.


Незаконная парковка образовалась на середине проезжей части Красного проспекта, от пересечения ул. Писарева и Красного проспекта до путепровода. 


«По Красному проспекту у нас есть островки парковок, на них есть разметка, дорожные знаки. А в том месте имеется дорожная разметка как проезжей части — сплошная разделительная полоса, никаких разделительных полос для парковки автомобилей нет, никаких знаков нет, это является проезжей частью», — рассказала помощник прокурора Новосибирска Елена Скотникова.


Она пояснила, что 30 мая прокуратура внесла представление начальнику УМВД России по Новосибирску, в состав которого входят городские полк ДПС и отдел ГИБДД.


«Мы говорим о том, что ими не принимаются достаточные меры по эвакуации с дорожной полосы, составлению административных протоколов в отношении виновных лиц, которые ставят там автомобили», 


— пояснила Скотникова.


Кроме того, прокуратура внесла представление мэрии Новосибирска, которая должна была проинформировать Госавтоинспекцию о возникновении этой стихийной парковки.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ направил запрос в городской отдел ГИБДД с просьбой пояснить, какие меры будут предприняты ведомством. На момент публикации новости ответа редакция не получила.


Ранее новосибирская прокуратура обнаружила в центре города 3 самовольно захваченные парковки и заставила захватчиков сделать их общедоступными.

Ксения Евдокимова
Фото Густаво Зырянова

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