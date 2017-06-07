В Новосибирске начали торговать овощами в палатках без продавцов

Цены в палатке на 30 % ниже, чем на остальной территории рынка

На фермерском рынке «Крестьянская Слобода» возле новосибирского ТЦ «Стрижи» появилась торговая палатка с самообслуживанием.





«На территории фермерского рынка "Крестьянская Слобода" поставили палатку и торгуют фруктами и овощами без продавца», — написала в редакцию читательница НГС.







По её наблюдениям, фрукты и овощи в этой палатке стоят дешевле, чем на остальной территории рынка. На прилавке стоят электронные весы, которые сразу показывают цену взвешенного товара. Тут же лежит калькулятор, которым можно воспользоваться, если делаешь сразу несколько покупок. Рассчитаться за фрукты и овощи можно, опустив купюры в специальную коробку. Также на коробке стоит контейнер с мелочью, откуда покупатель может взять себе сдачу.







«За палаткой никто не присматривает. То есть конкретно рядом там никто не стоит. Но палатка находится на территории торгового центра, и, наверное, там у них есть там своя охрана, видеонаблюдение там по всему периметру», — рассказала покупательница.







Как пояснил НГС.НОВОСТИ руководитель ТЦ «Стрижи» Дмитрий Жуков, экспериментальная торговая палатка с самообслуживанием появилась на рынке сегодня, 7 июня. Администрация торгового центра и владелец палатки (индивидуальный предприниматель, арендующий место на фермерском рынке) затеяли этот эксперимент ради 2 целей.







«Цель номер один: предоставить населению выбор — купить [фрукты и овощи] в комфорте с продавцом и с консультацией либо самостоятельно, без консультации, но при этом сэкономив по цене. <…> Если человек заходит на рынок, там цена на 30 % дороже, чем в этой палатке. Это справедливо. В ней нет продавцов, нет никаких затрат. По большому счету [цена фруктов и овощей в палатке] — это себестоимость продукции и какая-то норма прибыли этого бизнеса. Мы исключили лишние затраты, которые некоторым людям, может быть, в тягость», — рассказал Дмитрий Жуков.







Авторы эксперимента решили выяснить, есть ли у покупателей совесть





Также авторы эксперименты пытаются понять, готовы ли новосибирцы самостоятельно и при этом честно оплачивать свои покупки на рынке.







«Положил он [деньги в коробку] или нет, остается на совести каждого, но мы надеемся, что люди по справедливости оплатят тот труд, который был затрачен для выращивания этих овощей, для их доставки, сортировки и т.д. <…> Мы осознанно идём на риск. Готовы рискнуть той суммой денег, которая была вложена в товарный запас», — пояснил руководитель торгового центра.







По его словам, в конце рабочего дня экспериментаторы сверят остатки товара и деньги в кассе.







«Первичный срез результатов эксперимента мы подведём через 2 дня. Если они удовлетворят нас, то мы, конечно же, этот опыт продолжим», — сообщил Дмитрий Жуков.





С наступлением тепла на улицах Новосибирска возобновилась торговля — на картонных прилавках можно найти кубанскую клубнику, чёрные помидоры, квас на березовом соке и даже грибы с неприличным названием.