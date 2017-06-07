У известных новосибирских лабрадоров в очках появился щенок (фото)

Известные новосибирские лабрадоры
Известные новосибирские лабрадоры

Известные жителям Новосибирска лабрадоры в тёмных очках этой весной обзавелись потомством.


Сейчас 3-недельный щенок свободно гуляет по Первомайскому скверу.


«В этом году у моих лабрадоров родилось сразу 10 щенков, девятерых уже раздал, вот этот остался последний. Мне нравится сюда ходить — здесь я отдыхаю от телевизора, дома я от него устаю, а тут праздник — люди красивые ходят, к тому же клещей и комаров нет. Чтобы женщины не жаловались, что я выгуливаю тут собак, я поставил банку, хотя, конечно, на этом не зарабатываю. Собак выгуливаю в лесочке, сразу за ними убираю.


Собаки у меня счастливые и здоровые, потому что свободные — свободно гуляют, все их подходят гладят. Всем прохожим задаю загадку: что все любят? Когда их любят. А моих собак любит весь Новосибирск и даже область»,


— рассказал владелец собак Павел, предпочитающий не называть свою фамилию.


Тефтель и Милка играют со своим 3-недельным щенком
Тефтель и Милка играют со своим 3-недельным щенком


У Павла сейчас два лабрадора — 4-летний Тефтель и Милка, рождённая прошлой зимой. Раньше у него было 2 чёрных лабрадора, которых он отдал родственнице на Алтай. Молодому щенку около 3 недель, у него нет имени — ему ищут нового хозяина, сейчас уже около 5 претендентов, рассказал Павел.


«Когда продаешь щенков, осадок неприятный остается, и деньги брать неприятно, к тому же грустно, когда дом пустеет», — добавил он.


Собаки свободно гуляют по Первомайскому скверу и купаются в фонтане
Собаки свободно гуляют по Первомайскому скверу и купаются в фонтане


За время общения с корреспондентом НГС.НОВОСТИ к Павлу подошли около 5 раз — женщины уточнили, сколько стоит купить щенка, мужчины подошли спросить о воспитании и уходе за животными. 


«В будущем я хочу открыть хоспис для старых собак — когда они старые, бегать уже не могут, радости хозяевам особо не приносят. Хочется арендовать большой дом и жить среди собак, вот прям как старые женщины среди кошек. Чтобы мне их привозили на передержку, если кто уезжает, и деньги мне не нужны. Но для этого соседи добрые должны быть», — отметил Павел.


В прошлом году НГС рассказывал, как Павел приводил в Первомайский сквер десятилетнюю суку Гайку, кобеля Тефтеля и их щенка Милку. Гайку владелец подарил соседке, а выросшая Милка стала новой парой для Тефтеля. 

Мария Шевлягина
Фото Александра Ощепкова

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