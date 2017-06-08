Власти продлили два маршрута из «Чистой Слободы»

Маршруты автобусов станут длиннее с 9 июня 
Маршруты автобусов станут длиннее с 9 июня 

На левом берегу Новосибирска удлинняются маршруты автобусов № 54 и № 55, которые сейчас идут из «Чистой Слободы».


Маршруты автобуса № 55 «Микрорайон "Чистая Слобода" – Вокзал Новосибирск-Главный» и маршрутного такси № 54 «Затулинский жилмассив – микрорайон "Чистая Слобода"» изменятся с 9 июня. 


«Это сделано в целях улучшения транспортного обслуживания жителей города Новосибирска», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Путь следования автобуса № 55 будет продлён в прямом и обратном направлениях от остановочного пункта «Микрорайон "Чистая Слобода"» по ул. Холмистая, Спортивная, Порт-Артурская до остановки у дома по адресу ул. Титова, 246/1. Маршруту присвоят наименование «Ул. Порт-Артурская – Вокзал Новосибирск-Главный».


Маршрут автобуса № 55 продлили до ул. Титова, 246/1. Красным цветом отмечена новая часть маршрута
Маршрут автобуса № 55 продлили до ул. Титова, 246/1. Красным цветом отмечена новая часть маршрута


Путь следования маршрутного такси № 54 «Затулинский жилмассив – микрорайон "Чистая Слобода"» будет продлён в прямом и обратном направлениях от остановочного пункта «Микрорайон "Чистая Слобода"» по ул. Холмистая, Спортивная до остановочного пункта, расположенного в районе дома по адресу ул. Спортивная, 19.


Автобус № 54 теперь будет ходить до дома по ул. Спортивная. Красным цветом отмечена новая часть маршрута
Автобус № 54 теперь будет ходить до дома по ул. Спортивная. Красным цветом отмечена новая часть маршрута


Маршруту присвоят наименование «Затулинский жилмассив – ул. Спортивная».


Весной в Новосибирске также продлили маршрут автобуса № 29, который курсирует между Юго-Западным и Северо-Чемским жилмассивами. 

Ольга Власова
Фото Татьяны Фатеевой (1),  фрагмент справочника 2ГИС (2, 3)

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