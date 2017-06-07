В центре города возле бара поставили шкаф с книгами

Книжная полка будет стоять на ул. Ленина  всё лето 
Книжная полка будет стоять на ул. Ленина  всё лето 

В центре Новосибирска появилась полка для буккроссинга, где можно найти десятки книг классиков и современных авторов русской и зарубежной литературы.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил полку для обмена книгами рядом с баром «Открой рот» на ул. Ленина сегодня днём. На полках можно увидеть романы Милорада Павича, Людмилы Улицкой, Патрика Зюскинда, Марселя Пруста и других писателей. 


«Надо — возьми», — написано на изящном книжном шкафчике. Взамен владельцы книг просят приносить на полку другие книги. 


В баре «Открой рот» корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что книжная полка будет стоять напротив входа в заведение всё лето — «пока позволяет погода».


«Решили сделать обмен книгами от нашего книжного магазина. Почему нет?» — пояснили в книжной лавке. 


Взять «напрокат» книжки можно также на площадке перед театром «Красный факел». Холодильник для бесплатного обмена книгами там установили в начале мая

Ольга Власова
Фото автора 

Прочтений: 1562
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (10)10
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено