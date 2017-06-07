В центре города возле бара поставили шкаф с книгами

Книжная полка будет стоять на ул. Ленина всё лето

В центре Новосибирска появилась полка для буккроссинга, где можно найти десятки книг классиков и современных авторов русской и зарубежной литературы.







Корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил полку для обмена книгами рядом с баром «Открой рот» на ул. Ленина сегодня днём. На полках можно увидеть романы Милорада Павича, Людмилы Улицкой, Патрика Зюскинда, Марселя Пруста и других писателей.





«Надо — возьми», — написано на изящном книжном шкафчике. Взамен владельцы книг просят приносить на полку другие книги.





В баре «Открой рот» корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что книжная полка будет стоять напротив входа в заведение всё лето — «пока позволяет погода».





«Решили сделать обмен книгами от нашего книжного магазина. Почему нет?» — пояснили в книжной лавке.







Взять «напрокат» книжки можно также на площадке перед театром «Красный факел». Холодильник для бесплатного обмена книгами там установили в начале мая.