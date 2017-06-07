Водители троллейбусов не сумели отстоять в суде право на дополнительный отпуск

Новосибирские водители троллейбусов проиграли в суде своему работодателю

Новосибирские водители троллейбусов проиграли в суде своему работодателю — МКП «Горэлектротранспорт», руководство которого решило убрать дополнительные дни отпуска из трудового договора.







«Резолютивная часть была оглашена. Суд в иске отказал. Дело не закрыто, они получат копию, будут обжаловать, наверное, в областной суд», — рассказал НГС.НОВОСТИ судья Юрий Елапов, который вёл процесс.





Несколько водителей троллейбусов подали в суд на МКП «Горэлектротранспорт» в мае. Основные претензии к работодателю заключались в том, что водителей после оценки условий труда лишили дополнительных 12 дней отпуска, которые им полагались в предыдущие годы. Вместо этого им добавили лишь небольшую компенсацию к заработной плате — около 1000 руб.





Начальник МКП «Горэлектротранспорт» Евгений Жиратков тогда объяснял НГС.НОВОСТИ, что зарплату водителям не сокращали, а оценка условий труда прошла по закону. «Это же не прихоть предприятия. Она (оценка условий труда. — А.Б.) была проведена, закончилась в 2016 году, в феврале. В соответствии с законом все были ознакомлены, — рассказал руководитель ГЭТ. — Действительно чего лишились водители — это части дополнительных дней отпуска. Потому что они новым законом не предусмотрены».





Кроме того, водители возмутились неправильными, по их мнению, расчётами заработной платы, в связи с чем они теряют примерно 6–7 тыс. руб.