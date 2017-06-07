Пятеро новосибирцев с лестницей спасли воробья в торговом центре

Пятеро мужчин помогли вернуть выпавшего птенца на место

Прохожие обнаружили новорождённого незрячего воробья на улице рядом с торговым комплексом в Дзержинском районе — они нашли гнездо и вернули птенца на место.







Днём 7 июня прохожие нашли рядом со зданием на ул. Доватора, 11 в Дзержинском районе незрячего птенца воробья.





«Как оказалось, гнездо воробьёв было между оконными рамами на 2-м этаже торгового центра. Так как окна офиса были закрыты, а само помещение сейчас пустует, мужчинам пришлось искать стремянку, чтобы вернуть птенца на место», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидица. Всего в спасении птенца, по её словам, приняло участие 5 мужчин.







Как рассказала женщина, наблюдавшая за спасением птицы, птенец вывалился со 2-го этажа на асфальт, но, скорее всего, не пострадал. «Воробей сидел в руках одного из мужчин на полусогнутых лапах, глаза ещё пока не открывал», — добавила она.







Как отмечают орнитологи, зимой из-за морозов численность воробьёв в городе уменьшается, однако на протяжении весны и всего лета птицы откладывают по несколько кладок.





«Сейчас разгар первого или второго выводка. В среднем с одной кладки вырастает 5 птенцов. Птенцы вырастают за 10 дней. Если он ещё слепой, то выпавшему птенцу всего лишь несколько дней [от роду]»,





— рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ орнитолог Института систематики и экологии животных СО РАН Алексей Яновский.





В конце мая новосибирцы помогали молодому выводку более редких птиц — балобанов, вжиться в дикую природу. Зоозащитники Центра реабилитации хищных птиц выпустили на свободу в Алтайском крае 10 молодых птенцов балобанов.

