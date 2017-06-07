Дельфинарий объявил новые цены на плавание с морскими животными

Дельфинарий снижает цены на билеты
Дельфинарий снижает цены на билеты

В новосибирском дельфинарии снизили цены на билеты, в том числе на сеансы плавания с дельфинами. 


Как рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в Центре океанографии и морской биологии «Дельфиния», цены на билеты снижают с 12 июня по 1 августа включительно. «Не исключено, что продлим», — добавили в дельфинарии.


Новые цены на шоу с дельфинами будут ниже предыдущих на 200 руб. (самый дешёвый билет теперь будет стоить не 800, а 600 руб.). На 50% станет дешевле поплавать с дельфинами в будни с 10 до 16 часов (раньше сеанс плавания одного взрослого с дельфином стоил 5 тыс. руб., теперь — 2,5 тыс. руб.). С 16-00 до 20-00, а также в выходные дни цена на эту услугу будет составлять 3 тыс. руб.


Причиной снижения цен в дельфинарии называли приближающийся день рождения центра, который открылся 1 августа прошлого года


Различные организации Новосибирска часто снижают цены на развлечения: специальные тарифы время от времени объявляет аквапарк «Аквамир», новосибирский зоопарк иногда объявляет акции с бесплатным входом, например, в апреле без оплаты в зоопарк в течение 20 дней пускали пенсионеров.

Анна Богданова
Фото Ольги Бурлаковой

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