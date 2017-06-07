Прокуратура потребовала убрать шлагбаум у входа в «Ройял Парк»

Прокуратура считает шлагбаум у «Ройял Парка» незаконным
Прокуратура считает шлагбаум у «Ройял Парка» незаконным

Прокуратура Новосибирска потребовала руководство ТРЦ «Ройял Парк» убрать незаконно поставленный шлагбаум, ограничивающий въезд на парковку перед торговым центром.


«Когда заворачиваешь с Красного проспекта к "Ройял Парку", у них с левой стороны находится шлагбаум, именно на наземной территории. Налево въезд автомобилям фактически запрещён, но при этом там имеется парковка, в том числе и для инвалидов. На парковке нанесена дорожная разметка, стоят дорожные знаки, но установлен шлагбаум. Основная часть земельного участка — муниципальная земля, следовательно, они этим шлагбаумом огораживают территорию общего пользования и часть парковки», — рассказала помощник прокурора Новосибирска Елена Скотникова.


Она пояснила, что собственник здания незаконно установил шлагбаум, а управляющее зданием ООО «Успех-Недвижимость», соответственно, незаконно его использует.


В «Ройял Парке» прокурорам говорили, что на этой парковке стоят машины инкассаторов, пожарные, крупногабаритные машины. При этом позиция прокуратуры, что парковка должна быть общедоступной, пояснила Скотникова.


24 мая прокуроры возбудили дело в отношении ООО «Успех-Недвижимость» об административном правонарушении из-за умышленного создания помех в дорожном движении (ст. 12.33 КоАП РФ), а от директора компании потребовали демонтировать шлагбаум.


На то, чтобы убрать шлагбаум, у «Успех-Недвижимости» есть месяц, однако прокуроры просили «принять незамедлительные меры по демонтажу». «Было озвучено, что планируется демонтаж шлагбаума, но по состоянию на пятницу он там был», — отметила Елена Скотникова. Днём 7 июня шлагбаум также оставался на месте, убедился корреспондент НГС.НОВОСТИ.


В ООО «Успех-Недвижимость» корреспонденту НГС.НОВОСТИ сказали, что пока отказываются от комментариев.


Иногда горожане недовольны шлагбаумами, которые обнаруживают перед зданиями. Недавно новосибирца возмутил шлагбаум, перекрывший подъезд к зданию Арбитражного суда НСО со стороны станции метро «Октябрьская».

Ксения Евдокимова
Фото Густаво Зырянова

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