Прокуратура потребовала убрать шлагбаум у входа в «Ройял Парк»

Прокуратура считает шлагбаум у «Ройял Парка» незаконным

Прокуратура Новосибирска потребовала руководство ТРЦ «Ройял Парк» убрать незаконно поставленный шлагбаум, ограничивающий въезд на парковку перед торговым центром.





«Когда заворачиваешь с Красного проспекта к "Ройял Парку", у них с левой стороны находится шлагбаум, именно на наземной территории. Налево въезд автомобилям фактически запрещён, но при этом там имеется парковка, в том числе и для инвалидов. На парковке нанесена дорожная разметка, стоят дорожные знаки, но установлен шлагбаум. Основная часть земельного участка — муниципальная земля, следовательно, они этим шлагбаумом огораживают территорию общего пользования и часть парковки», — рассказала помощник прокурора Новосибирска Елена Скотникова.





Она пояснила, что собственник здания незаконно установил шлагбаум, а управляющее зданием ООО «Успех-Недвижимость», соответственно, незаконно его использует.







В «Ройял Парке» прокурорам говорили, что на этой парковке стоят машины инкассаторов, пожарные, крупногабаритные машины. При этом позиция прокуратуры, что парковка должна быть общедоступной, пояснила Скотникова.







24 мая прокуроры возбудили дело в отношении ООО «Успех-Недвижимость» об административном правонарушении из-за умышленного создания помех в дорожном движении (ст. 12.33 КоАП РФ), а от директора компании потребовали демонтировать шлагбаум.







На то, чтобы убрать шлагбаум, у «Успех-Недвижимости» есть месяц, однако прокуроры просили «принять незамедлительные меры по демонтажу». «Было озвучено, что планируется демонтаж шлагбаума, но по состоянию на пятницу он там был», — отметила Елена Скотникова. Днём 7 июня шлагбаум также оставался на месте, убедился корреспондент НГС.НОВОСТИ.





В ООО «Успех-Недвижимость» корреспонденту НГС.НОВОСТИ сказали, что пока отказываются от комментариев.







Иногда горожане недовольны шлагбаумами, которые обнаруживают перед зданиями. Недавно новосибирца возмутил шлагбаум, перекрывший подъезд к зданию Арбитражного суда НСО со стороны станции метро «Октябрьская».

