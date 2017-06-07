В области начался 800-миллионный ремонт дворов и парков

На благоустройство дворов и парков в области потратят 800 млн руб.

В Новосибирской области начались работы по федеральной программе благоустройства дворов и парков, на которую потратят около 800 млн руб.







Об этом 7 июня рассказал журналистам министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Ким.





«Из федерального бюджета получили на выполнение работ 473 млн руб., из бюджета Новосибирской области мы направили 254 млн руб. Из местных муниципальных бюджетов — почти 70 млн руб.», — объяснил составляющие суммы министр.







Он уточнил, что благоустройство территорий проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Городу из общей суммы направлено 340 млн руб. Из них 140 — на обустройство Михайловской набережной и 200 млн на обустройство дворовых территорий.





В области кроме дворовых территорий будут обустроены парки и пешеходные зоны. Например, в Кольцово облагородят пешеходные дорожки, которые называются «тропы здоровья», и сделают спортивные зоны с тренажёрами.





В Новосибирске работы во дворах пройдут по типовым решениям. «Это виды работ, которые повторяются. А на самом деле в многоквартирных домах они действительно повторяются. Это стоимость погонного метра поребрика, это укладка асфальта. Нет смысла каждый проект сдавать на экспертизу. Можно единым типовым принимать решение», — объяснил министр.







Ким отметил, что программа не предполагает полностью завершить проект в этом году. Однако большую часть работ должны выполнить до 1 октября 2017 года.

