В области начался 800-миллионный ремонт дворов и парков

На благоустройство дворов и парков в области потратят 800 млн руб.
На благоустройство дворов и парков в области потратят 800 млн руб.

В Новосибирской области начались работы по федеральной программе благоустройства дворов и парков, на которую потратят около 800 млн руб.


Об этом 7 июня рассказал журналистам министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Ким. 


«Из федерального бюджета получили на выполнение работ 473 млн руб., из бюджета Новосибирской области мы направили 254 млн руб. Из местных муниципальных бюджетов — почти 70 млн руб.», — объяснил составляющие суммы министр.


Он уточнил, что благоустройство территорий проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Городу из общей суммы направлено 340 млн руб. Из них 140 — на обустройство Михайловской набережной и 200 млн на обустройство дворовых территорий


В области кроме дворовых территорий будут обустроены парки и пешеходные зоны. Например, в Кольцово облагородят пешеходные дорожки, которые называются «тропы здоровья», и сделают спортивные зоны с тренажёрами.


В Новосибирске работы во дворах пройдут по типовым решениям. «Это виды работ, которые повторяются. А на самом деле в многоквартирных домах они действительно повторяются. Это стоимость погонного метра поребрика, это укладка асфальта. Нет смысла каждый проект сдавать на экспертизу. Можно единым типовым принимать решение», — объяснил министр.


Ким отметил, что программа не предполагает полностью завершить проект в этом году. Однако большую часть работ должны выполнить до 1 октября 2017 года.

Анна Богданова
Фото Анны Золотовой

Прочтений: 3313
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (25)25
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено