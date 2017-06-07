Водителей попросили не парковаться на пешеходной дорожке возле «Бахетле»

Знак 3.27 «Остановка запрещена»

Власти Новосибирска решили установить дорожные знаки «Остановка запрещена» на пешеходной дорожке возле супермаркета «Бахетле» на ул. Кирова.







«С 3 июля запрещается остановка транспортных средств на пешеходной дорожке возле супермаркета "Бахетле" (ул. Кирова, 25) со стороны ул. Сакко и Ванцетти», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.







Как пояснили в мэрии, несмотря на то что останавливаться на пешеходной дорожке между парковкой и газоном нельзя было и раньше, некоторые машины всё равно на неё заезжали. Поэтому власти решили поставить знаки, чтобы дополнительно напомнить водителям о запрете.











С 1 июня власти также запретили остановку на одном из участков ул. Станционной, чтобы предотвратить пробки на пути к аэропорту Толмачёво.

