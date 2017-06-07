Четыре новосибирских вуза взлетели в рейтинге университетов

НГУ занял в рейтинге самую высокую строчку среди зауральских вузов
НГУ занял в рейтинге самую высокую строчку среди зауральских вузов

Опубликован Национальный рейтинг университетов, в который попали 9 вузов Новосибирска.


Как сообщается на сайте рейтинга, по итогам прошедших месяцев 2017 года самую высокую позицию среди новосибирских вузов занял НГУ — 5-е место, при этом в прошлом году он занимал 2–3-е места (точное место не указано, так как несколько вузов набрали одинаковое количество баллов).


Кроме того, потеряли позиции в рейтинге НГПУ (сейчас занимает 190–191-е места), НГУЭУ (215–216-е места) и Сибстрин (247–249-е места).


Впервые в рейтинг попал СибГУТИ — составители поместили его на 252-е место, а ещё 4 вуза поднялись в рейтинге.


На 36–37-м местах списка оказался НГТУ — в прошлогоднем рейтинге он занимал 40-е место. За год со 141–142-й строчек до 127-й поднялся университет геосистем и технологий СГУГиТ, НГМУ — со 150-й до 131-136-й и НГАУ — со 199–201-й до 181-й. 


Первое место в рейтинге традиционно занимает МГУ им. М.В. Ломоносова. Также в тройке оказался столичный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и СПбГУ. Всего в рейтинг включили 264 российских вуза. 


Национальный рейтинг университетов составляют специалисты международной информационной группы «Интерфакс» на протяжении 8 лет и публикуют каждый год. При расчётах они анкетируют каждое учебное заведение и оценивают их образовательную, научно-исследовательскую, инновационную деятельность, а также их социальную среду, развитие международных связей и бренд. 


«Миссия Национального рейтинга университетов состоит в поиске наиболее адекватной модели оценки деятельности современного конкурентоспособного образовательного, исследовательского инновационного института, соответствующего лучшим мировым образцам», — поясняют составители на сайте рейтинга.


Новосибирские университеты постоянно попадают в различные рейтинги вузов, например, ранее НГУ занял одно из лидирующих мест в рейтинге научной продуктивности университетов страны.

Кирилл Шматков
Фото Александра Ощепкова

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