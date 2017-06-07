Мэрия обогнала активистов с закрашиванием похабщины в сквере

Так выглядит стена в сквере Героев Революции сейчас
Так выглядит стена в сквере Героев Революции сейчас

«Горзеленхоз» опередил новосибирских общественников в закраске неприличных надписей в сквере Героев Революции.


Пост с предложением закрасить нецензурные надписи в сквере Героев Революции утром 6 июня в Facebook разместил новосибирский общественник Алексей Носов. Он с другими активистами собирался привести в порядок стену сегодня в полдень. Однако уже 6 июня вечером надписи со стены исчезли.


В пресс-центре мэрии Новосибирска корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что надписи на стене в сквере Героев Революции днём 6 июня закрасили сотрудники «Горзеленхоза».


Стена до закраски
Стена до закраски

Сейчас общественники ищут другие памятники в городе, которые нужно облагородить. 


«Пока собираем инициативы в социальных сетях [куда направить купленную краску]. У нас есть предложение — монумент возле ГЭС (он находится в крайне плачевном состоянии), часть экспозиции монумента Славы — над ним тоже какие-то вандалы надругались», —  пояснил Алексей.


Также он обратился ко всем читателям НГС.НОВОСТИ, чтобы они предложили свои варианты памятников города, которые находятся в неважном эстетическом виде.


«У нас краски не так много, но она есть. Я думаю, не везде нас мэрия сможет обогнать. Если обгонит везде — будет прекрасно. Значит мы с вами совместными усилиями весь город приведём в порядок», — сказал активист.


В прошлом году мэрия также оперативно отреагировала и закрасила пугающие надписи в Первомайском сквере. Они были на тротуарной плитке около фонтана «Мишка».

Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова (1), стоп-кадр трансляции со страницы Тимура Ханова в Facebook (2)

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