Мэрия обогнала активистов с закрашиванием похабщины в сквере

Так выглядит стена в сквере Героев Революции сейчас

«Горзеленхоз» опередил новосибирских общественников в закраске неприличных надписей в сквере Героев Революции.







Пост с предложением закрасить нецензурные надписи в сквере Героев Революции утром 6 июня в Facebook разместил новосибирский общественник Алексей Носов. Он с другими активистами собирался привести в порядок стену сегодня в полдень. Однако уже 6 июня вечером надписи со стены исчезли.





В пресс-центре мэрии Новосибирска корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что надписи на стене в сквере Героев Революции днём 6 июня закрасили сотрудники «Горзеленхоза».





Стена до закраски

Сейчас общественники ищут другие памятники в городе, которые нужно облагородить.







«Пока собираем инициативы в социальных сетях [куда направить купленную краску]. У нас есть предложение — монумент возле ГЭС (он находится в крайне плачевном состоянии), часть экспозиции монумента Славы — над ним тоже какие-то вандалы надругались», — пояснил Алексей.





Также он обратился ко всем читателям НГС.НОВОСТИ, чтобы они предложили свои варианты памятников города, которые находятся в неважном эстетическом виде.





«У нас краски не так много, но она есть. Я думаю, не везде нас мэрия сможет обогнать. Если обгонит везде — будет прекрасно. Значит мы с вами совместными усилиями весь город приведём в порядок», — сказал активист.





В прошлом году мэрия также оперативно отреагировала и закрасила пугающие надписи в Первомайском сквере. Они были на тротуарной плитке около фонтана «Мишка».