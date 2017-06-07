В новосибирских магазинах появился необычный напиток из забродивших ягод

Ягодные квасы для новосибирцев делают в Кемеровской и Томской областях
Ягодные квасы для новосибирцев делают в Кемеровской и Томской областях

Новосибирские магазины начали торговать так называемыми ягодными квасами — новый продукт завозится пока из соседних регионов.


Открытый весной этого года магазин кузбасской сети «Калина-Малина» начал торговать фруктовыми и ягодными квасами. Сейчас в продаже 3 вида — яблочный, облепиховый и «Крамский» (делается на основе изюма). Кроме вкусовой основы и воды в составе есть дрожжи и сахар. Бутылка 0,5 литра стоит 40–50 руб. Напиток в Кемеровской области делает фермер Николай Кириченко, сообщили в «Калине-Малине».


Квас из ягод появился сразу в нескольких торговых сетях, работающих в Новосибирске
Квас из ягод появился сразу в нескольких торговых сетях, работающих в Новосибирске


Ягодный квас появился на этой неделе и в сети «Мегас». Этот продукт также закупается за пределами НСО — в посёлке Мирный Томской области, рассказала НГС.НОВОСТИ коммерческий директор холдинга «Сибирский Гигант» Ольга Занина. Здесь напиток делают на основе таёжных ягод (черники, клюквы, брусники и т.д.). Здесь бутылка напитка ёмкостью 1,5 литра стоит 88 руб. Как уточнила представитель «Сибирского Гиганта», ягодный квас — сезонный напиток и будет продаваться только летом.


Необычные виды кваса делают и в Новосибирске. Так, в мае в репортаже об уличной торговле НГС.НОВОСТИ рассказывали о квасе на основе берёзового сока.

Стас Соколов
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