«Скорая» увезла в больницу участницу голодовки на площади Ленина


«Cкорая помощь» увезла одну из участниц в горбольницу № 1 , остальные участники акции чувствуют себя хорошо
«Cкорая помощь» увезла одну из участниц в горбольницу № 1, остальные участники акции чувствуют себя хорошо

Вечером 6 июня молодой участнице голодовки, которую устроили дольщики на пл. Ленина в Новосибирске, пришлось вызвать «скорую помощь», — её увезли в горбольницу.


Дольщики домов на ул. Тульской несколько раз вызывали бригаду «скорой помощи» 6 июня, поскольку три участницы голодовки почувствовали себя плохо, рассказал сегодня представитель общественной организации ЖК «Тульская» Вячеслав Лебедев.


«Увезли [девушку] в первую горбольницу — гипертонический криз. Вчера утром двум женщинам [тоже вызывали “скорую"], у них зафиксировали высокое давление, но ничего серьёзного», — пояснил участник голодовки. По его словам, попавшая в больницу девушка продолжать голодовку не будет по состоянию здоровья. Остальные участники чувствуют себя хорошо, заверил активист. Голодовка продолжается.


В пресс-службе минздрава НСО подтвердили, что «скорая» отвезла девушку в горбольницу.


Более 20 новосибирцев, купивших квартиры в жилом комплексе на ул. Тульской, 80 и 82, начали голодовку утром 5 июня на пл. Ленина, отчаявшись другим способом решить проблему. «Всё будет зависеть от обстоятельств, будем стоять до последнего, нам терять нечего. Мы будем здесь спать, ночевать, привлекать внимание», — ранее поясняли участники акции.


Долгострою на Тульской уже более 10 лет — своих квартир всё ещё ждут около 500 семей. По данным мэрии, строительство долгостроя пообещали возобновить в конце июня — для завершения объекта необходимо 560 млн руб.  

Мария Морсина
Фото предоставлено Вячеславом Лебедевым

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