В Заельцовском парке заработал прокат велосипеда для необычных детей

Этот велосипед стоит около 70 тыс. руб.,но в Заельцовском парке на нём можно покататься бесплатно
Этот велосипед стоит около 70 тыс. руб.,но в Заельцовском парке на нём можно покататься бесплатно

В Новосибирске на территории Заельцовского парка открылся бесплатный прокат специального велосипеда-тренажёра, приспособленного для детей с ДЦП.


«Велосипед достаточно дорог и не доступен для покупки большинству семей. Поэтому в прокат мы предоставляем его бесплатно», — сообщил на своей странице в Facebook новосибирец Андрей Левачев, занимающийся прокатом велосипедов в Заельцовском парке (на ул. Парковой, 88«б»).


Корреспонденту НГС.НОВОСТИ Андрей Левачев пояснил, что в прокат поступил трехколёсный велосипед «Ангел Соло» новосибирского производства стоимостью около 70 тыс. руб., который рассчитан на детей примерно до 12 лет. Прокатиться на нём можно с 1 июня.


«У меня у самого ребёнок с инвалидностью, и я знаю, что в нашем государстве [для инвалидов] не так много делается в принципе. У меня была возможность, и я решил поставить в прокат такой велосипед <…> Мы решили, что было бы неплохо, если бы у нас такая вещь была в свободном доступе, т.е. чтобы люди могли просто приехать с ребёнком [с ДЦП] в парк и, как все, на равных условиях со здоровыми детьми, также воспользоваться велосипедом, покататься на природе, подышать свежим воздухом», — рассказал Андрей Левачев.


По его словам, на обычном велосипеде ребёнку с ДЦП удержаться сложно: он постоянно съезжает с кресла, руки соскальзывают с руля, а ноги с педалей. На велосипеде со специальной усиленной конструкцией кататься гораздо легче, так как ребёнка можно дополнительно зафиксировать.


«Этот велосипед имеет дополнительные боковые поддержки на сиденьях, дополнительные педали особенные <…> Ребёнок садится, крепится ремнями. То есть у него ноги крепятся к педалям, чтобы он мог их держать и контролировать сам, руки тоже фиксируются непосредственно за специальную ручку овальной формы, и в принципе он уже может ехать самостоятельно. <…> Все эти вращательные движения очень полезны и крупную моторику развивают», — пояснил владелец велопроката.


По его словам, у велосипеда есть специальная ручка, с помощью которой взрослый может направлять ребёнка и катать его по парку. Кроме того, у этого велосипеда раздвижная рама, т.е. размер велосипеда можно отрегулировать в зависимости от роста ребёнка.


Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, что Федерация ветеранов и любителей горнолыжного спорта Новосибирска привезла в город специальные устройства, чтобы учить детей-инвалидов кататься на коньках и лыжах.

Ольга Хмелевская
Фото Андрея Левачева

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