Госдолг Новосибирской области сократился на 3 миллиарда

Регион взял новый кредит у управления федерального казначейства НСО
Регион взял новый кредит у управления федерального казначейства НСО

За май 2017 года госдолг Новосибирской области сократился почти на 3 млрд руб.


Данные об этом опубликованы на официальном сайте министерства финансов и налоговой политики НСО. По данным ведомства, госдолг на 1 июня составил более 40,8 млрд руб., месяц назад он был более 43,7 млрд руб.


Оказалось, что область сократила свою задолженность по бюджетным кредитам — с 28,9 млрд руб. до 26 млрд руб. 


Регион 19 мая вернул почти 8 млрд руб. управлению федерального казначейства НСО, которые занимал в конце марта.


Однако 25 мая область снова взяла кредит у управления — теперь уже в размере 6 млрд руб. Долг регион обещает погасить к 13 июля 2017 года.


Задолженность по государственным ценным бумагам по сравнению с прошлым месяцем осталась прежней — 14,8 млрд руб.

Ольга Власова
Фото D_Zheleva (Essentials/iStock)

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