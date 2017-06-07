В хоккейную «Сибирь» вернулся бывший тренер

В хоккейную «Сибирь» вернулся бывший тренер (фото)

Новосибирский ХК «Сибирь» заключил контракт с тренером по физической подготовке Эдуардом Рабе.


«Новым тренером хоккейной команды "Сибирь" по физической подготовке стал Эдуард Рабе, знакомый новосибирским болельщикам по работе в нашем клубе в сезоне 2014/2015. Эдуард закончил Бостонский университет по специальности "Спортивная психология", а также Латвийскую спортивную академию (тяжелая атлетика)», — сообщила пресс-служба хоккейной «Сибири».


Рабе — мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе, вице-чемпион мира по кикбоксингу (любительская версия).


Раньше Эдуард Рабе работал тренером по физической подготовке в голландском ФК «Аякс» (2000–2005), а также в хоккейных клубах «Северсталь» (2010–2011), «Нефтехимик» (2011–2012), «Торпедо» (2012/13), «Сибирь» (2014/15), рижском «Динамо» (2015/16).


До этого — в апреле и мае — клуб заключил контракт с двумя новыми тренерами: 44-летним Павлом Зубовым — он стал главным тренером — и 45-летним белорусом Александром Макрицким.

Ксения Евдокимова
Фото hcsibir.ru

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