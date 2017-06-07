Названы даты нового этапа отключения горячей воды

Отключение горячей воды продлится с 14 по 24 июня включительно
Отключение горячей воды продлится с 14 по 24 июня включительно

Новосибирское АО «СИБЭКО» объявило, что с 14 июня начинает второй этап испытаний тепловых сетей в зоне ТЭЦ-4.


«С 14 июня по 21 июня 2017 года АО "Сибирская энергетическая компания" начнёт проводить второй этап испытаний тепловых сетей на плотность и прочность по очередной зоне теплоснабжения — от новосибирской ТЭЦ-4. Гидравлические испытания сетей будут проводиться в круглосуточном режиме повышенным давлением для выявления ослабленных участков трубопроводов», — рассказали в пресс-службе «СИБЭКО».


Горячую воду отключат в зданиях, находящихся в Дзержинском и Калининском районах на улицах: Авиастроителей, Учительская, Олеко Дундича, Новая Заря, Лазарева, Республиканская, 25 лет Октября, Объединения, Макаренко, Тайгинская, Александра Невского, Богдана Хмельницкого и Народная.


Расхолаживание сетевой воды и снижение температуры горячей воды начнётся с 8:00 13 июня. Отключение горячей воды продлится с 14 по 24 июня включительно.


К первому этапу испытаний по зоне ТЭЦ-4 энергетики приступили 29 мая.


«В ходе реализации мероприятий при разрыве трубопроводов возможны размывы грунта и выход воды на поверхность. Последние этапы испытаний, связанные с отключением потребителей, будут закончены в августе 2017 года», — отметили в пресс-службе «СИБЭКО».


Сейчас энергетики проводят гидравлические испытания в зоне ТЭЦ-2: горячей воды нет в домах Ленинского, Октябрьского районов и в Центральном округе.

Ксения Евдокимова
Фото Екатерины Калиневич

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