Мотоциклиста разорвало на куски в ДТП с грузовиком

Место ДТП
Место ДТП

В Бердске 25-летний мотоциклист разбился при столкновении с грузовиком.


ДТП произошло 6 июня около 19:00.


«Водитель автомобиля ЗИЛ 4505 ехал по ул. Промышленная со стороны ул. Химзаводская в сторону дома № 38 по ул. Промышленная. Напротив дома № 1 по ул. Промышленная, поворачивая налево на прилегающую территорию, он столкнулся с мотоциклом "Сузуки", ехавшим во встречном направлении. Управлявший им 25-летний молодой человек скончался на месте», — рассказал НГС.НОВОСТИ представитель областной Госавтоинспекции Константин Шкабарня.


За рулём грузовика находился мужчина 1984 года рождения. Он имел водительские права категории B и С. Мотоцикл был без госномера, у погибшего молодого человека были права только на категорию В, уточнили в ГИБДД.


«Мотоциклиста буквально разорвало на куски. Удар был очень сильный. Сейчас проводится проверка», — отметил Константин Шкабарня.


В этом году это не первая смертельная авария с мотоциклистом. Вечером 14 мая на ул. Ипподромская мужчина 1984 года рождения на мотоцикле врезался в отбойник, а потом перевернулся. Он погиб на месте.

Ольга Власова
Фото Сергея Болдырева из группы «АвтоБердск» (vk.com/autoberdsk)

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