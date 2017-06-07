Поезд сломался в час пик на станции метро «Красный проспект»

Поезд сломался на станции «Красный проспект» в 8:41
Поезд сломался на станции «Красный проспект» в 8:41

Утром 7 июня в новосибирском метро из-за неполадок остановился поезд на Ленинской линии. 


Как сообщила одна из горожанок в переписке с корреспондентом НГС.НОВОСТИ в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на свою коллегу, сегодня в девятом часу утра на станции «Красный проспект» сломался поезд, который шел в сторону пл. Ленина. Через 5–7 минут движение восстановилось.


«Случай произошел в 8:41 из-за технической неисправности состава. Вся ситуация продолжалась не более 5 минут, т.е. это в пределах интервала [движения между поездами]. Состав был отправлен в депо и заменен другим, последствий для движения не было», — рассказали в метрополитене.


Очевидцы в соцсетях утверждают, что пассажиры помогали толкать остановившийся состав, чтобы он побыстрее освободил путь. Однако в метрополитене эту информацию официально не подтверждают. 


В апреле похожая ситуация произошла на Дзержинской линии: поезд шёл по отрезку «Золотая Нива» — «Березовая роща» и неожиданно остановился между станциями примерно на полминуты. Сотрудники подземки объяснили это неполадками в автоматике. 

Ольга Хмелевская
Фото Татьяны Кривенко

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