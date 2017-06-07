Грозовые дожди и порывистые ветра движутся к новосибирцам

Температура будет немного ниже, чем в предыдущие дни 
Температура будет немного ниже, чем в предыдущие дни 

В ближайшие дни в Новосибирской области будет тёплая и ветреная погода.


«Идёт постепенное развитие циклоничности, перемещение циклонических систем из районов Урала и северного Казахстана на наши районы, поэтому 


всё время идет нарастание вероятности грозовых дождей с порывистыми ветрами»,


— рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


По его данным, в ближайшие дни ветер в порывах будет до 15–20 м/с, в субботу он может усилиться до 22 м/с.


«Температурный фон будет несколько ниже, чем в предыдущие дни, но тоже достаточно тёплый», — отметил синоптик.


Ночью 8 и 9 июня в Новосибирской области будет от +9 до +15 градусов, местами +5…+8 градусов. Днём — от +18 до + 24 градусов, а в субботу, 10 июня, немного похолодает — до +17…+22 градусов. По прогнозам синоптиков, в выходные ожидается преимущественно дождливая погода.


По данным сайта Западно-Сибирского УГМС, сегодня, 7 июня, в Новосибирске будет без осадков, температура поднимется до +25…+27 градусов. Завтра, 8 июня, днём будет +20…+22 градуса и небольшой дождь, а днём 9 июня синоптики прогнозируют +21…+23 градуса.


Вчера синоптики дали прогноз на лето: июнь и июль в Новосибирске ожидаются теплее нормы на несколько градусов.

Ксения Евдокимова
Фото Анны Золотовой

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